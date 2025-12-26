Logo
Pojačana frekvencija vozila na GP Gradina i Gradiška

ATV

26.12.2025

10:48

Гужва на граничом прелазу Градишка
Foto: AMS RS

Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Зинајда Шекић

Društvo

Za dva dana prikupljeno 60.000 KM za kuću samohrane majke

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Od 2.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Granični prelaz

AMS RS

