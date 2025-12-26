Pojačana frekvencija vozila na GP Gradina i Gradiška

Na graničnim prelazima Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na ulazu u BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Od 2.12.2025. godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.