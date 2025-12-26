Logo
Štamparije falsifikovale više od 50.000 dokumenata, ''zaradile'' 27,9 miliona evra

Izvor:

Agencije

26.12.2025

10:39

U Rusiji je razbijena kriminalna grupa koja je kontrolisala mrežu štamparija koje su proizvodile falsifikovane pasoše i druga dokumenta, a tokom policijske akcije uhapšeno je 14 osoba, saopštila je portparolka ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova Irina Volk.

Volk je u objavi na Telegramu kazala da je u policijskoj akciji zaplijenjeno više od 50.000 falsifikovanih dokumenata, kao i da se procjenjuje da su od falsifikovanja pasoša i drugih dokumenata ilegalne štamparije ostvarile prihod od preko 2,6 milijardi rubalja, odnosno 27.9 miliona evra, prenosi agencija RIA Novosti.

- Više od 2,6 milijardi rubalja, to je ukupan prihod od ilegalnih aktivnosti ilegalnih štamparija koje su moje kolege iz Odjeljenja za ekonomsku bezbjednost i borbu protiv korupcije Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Moskvu likvidirale - rekla je Volk.

Kako je saopšteno, osumnjičeni su izrađivali i prodavali falsifikovane pasoše, diplome, ljekarska uvjerenja i druga dokumenta sa akreditivima vladinih agencija, koristeći zvanične memorandume.

Klijente su pronalazili putem oglasa na društvenim mrežama i veb-sajtovima, poslujući na 200 onlajn resursa.

Više od 50.000 falsifikovanih dokumenata zaplijenjeno je u Moskvi i okolnom regionu, kao i u Penzenskoj, Sverdlovskoj, Rjazanjskoj, Jaroslavskoj, Tulskoj, Kaluškoj i Kurskoj oblasti, Tatarstanu i Krimu.

Zbog sumnje da su učestvovali u štampanju falsifikovanih dokumenata uhapšeno je 14 osoba, a 45 je pušteno uz kauciju.

Rusija

falsifikovanje

