Ovo je šest ključnih problema kod polovnog dizelaša

Savremeni dizel motori su tehnički složeni i osjetljivi na način vožnje - upravo zato se pri kupovini često ponavlja nekoliko ključnih grešaka koje naizgled povoljnu kupovinu mogu vrlo brzo pretvoriti u skup problem. Ovo su greške koje bi trebalo da izbjegnete:

1. Nerazmišljanje o načinu vožnje

Jedna od najčešćih grešaka je kupovina dizela bez razmatranja kako će se automobil zaista koristiti. Dizel motori su projektovani da rade na stabilnoj radnoj temperaturi i pod redovnim opterećenjem. Kratke vožnje, hladni startovi i isključivo gradska upotreba im dugoročno ne prijaju.

Motor nema vremena da se zagrije, regeneracije izduvnih sistema se prekidaju, a pojedine komponente se zaprljaju brže nego što je proizvođač predvidio. Dizel koji je godinama služio kao gradski auto može, paradoksalno, imati više problema nego vozilo sa većom kilometražom, piše Autobild.

2. Ignorisanje istorije DPF filtera

Filter čvrstih čestica (DPF) jedan je od najvećih strahova kod polovnih dizelaša, ali i jedna od najčešće zanemarenih stavki prilikom kupovine. To što se na instrument tabli trenutno ne pali nijedna lampica ne znači da je sistem u dobrom stanju.

Nauka i tehnologija WhatsApp na udaru: Nova prevara preuzima nalog i čita poruke mjesecima

Ako je automobil uglavnom vozio kratke relacije ili često prekidao regeneracije, filter može biti ozbiljno zapušen. U praksi se dešava i da je DPF softverski isključen ili neprofesionalno uklonjen.

Takvo rješenje kratkoročno može djelovati primamljivo, ali na tehničkom pregledu lako može dovesti do ozbiljnih problema i visokih dodatnih troškova.

3. Potcenjivanje hladnog starta

Hladan start je jedan od najvažnijih trenutaka prilikom pregleda polovnog dizela, ali mu mnogi kupci ne posvećuju dovoljno pažnje. Upravo tada se najlakše uočavaju problemi sa diznama, grijačima, kompresijom ili razvodom.

Nepravilan rad, lupkanje, pojačano dimljenje ili nestabilni obrtaji su jasni upozoravajući signali koje ne treba ignorisati.

Ako prodavac automobil zagrije prije vašeg dolaska, to bi trebalo da bude razlog za dodatni oprez i insistiranje na detaljnijoj provjeri.

4. Slijepa vjera u malu kilometražu

Mnogi kupci automatski smatraju da je mala kilometraža garancija dobrog stanja, ali kod dizela to često nije slučaj.

Automobil sa malim brojem pređenih kilometara, koji je uglavnom vozio kratke relacije, može imati više tehničkih problema nego vozilo sa većom, ali realnom i ravnomjernom kilometražom.

Bez servisne dokumentacije, računa i zapisa, broj na kilometar-satu je samo orijentir.

Mnogo je važnije obratiti pažnju na opšte stanje motora, oslanjanja i izduvnog sistema nego na samu brojku na instrument tabli.

5. Previđanje stanja ubrizgavanja i turbine

Ubrizgavanje i turbina su ključni elementi savremenog dizel motora, ali ujedno i među najskupljima za popravku.

Problemi se često javljaju postepeno i nenametljivo.

Slabiji potisak, zakasnjela reakcija na gas, povećana potrošnja ili blago "zviždanje" turbine možda ne djeluju alarmantno, ali mogu ukazivati na ozbiljno habanje.

Kod polovnog automobila važno je pratiti ponašanje motora u različitim režimima rada, a ne samo tokom lagane probne vožnje.

6. Štednja na stručnoj kontroli

Pokušaj da se uštedi na stručnoj provjeri je greška koja se kod dizela najčešće najskuplje plaća. Dijagnostika u nezavisnom servisu ili kod iskusnog majstora košta neuporedivo manje od popravke skrivenih kvarova.

Stručnjak može provjeriti stanje regeneracije DPF-a, korekcije dizni, pritiske u sistemu i eventualne greške koje prosječan vozač ne može da primijeti. Kod kupovine polovnog dizela ovakva kontrola bi trebalo da bude pravilo, a ne izuzetak.

Polovan dizel može biti dobar izbor, ali samo ako se kupuje promišljeno. Ključno je uskladiti automobil sa načinom vožnje, realno sagledati tehničko stanje i ne preskakati stručnu provjeru. Upravo ti faktori odlučuju da li će dizel dugo i pouzdano služiti, ili će se brzo pretvoriti u izvor nepotrebnih troškova, prenosi B92.