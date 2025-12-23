Logo
Large banner

Vraćaju se Jugo i Stojadin, poznato i kada

Izvor:

ATV

23.12.2025

14:46

Komentari:

0
Враћају се Југо и Стојадин, познато и када

Jugo, automobil koji je mobilisao mase diljem bivše Jugoslavije, mogao bi uskoro dobiti nasljednika.

Da budemo precizni, novi Jugo u voznom stanju mogli bismo vidjeti za dvije godine, ako je vjerovati srpskom preduzetniku Aleksandru Bjeliću iz tvrtke Globo i grafičkom dizajneru Darku Marčeti.

svadba

Društvo

Idete na svadbu tokom posta? Otac Dejan rješava veliku dilemu: Evo da li je to grijeh

Oni su, naime, najavili su da će predstaviti prototip novog Juga na izložbi EXPO 2027. u Beogradu.

Kako će izgledati novi Jugo?

Bjelić je ujedno i vlasnik prava na ime i model Jugo i želi zaštiti to ime te ga vratiti na stare staze slave. Kako pišu mediji u Srbiji, Bijelić je rođen u Njemačkoj i nikada nije živio u bivšoj Jugoslaviji.

Kolekcionar je klasičnih i sportskih automobila, ali i Zastavnih modela. Odlučio je pokrenuti zaštitu brenda Zastava s ciljem da vrati Jugo, i to ne samo kao brend, nego i kao vozilo.

Jugo, automobil koji je mobilizirao mase diljem bivše Jugoslavije, mogao bi uskoro dobiti nasljednika.

Da budemo precizni, novi Jugo u voznom stanju mogli bismo vidjeti za dvije godine, ako je vjerovati srpskom preduzetniku Aleksandru Bjeliću iz firme Globo i grafičkom dizajneru Darku Marčeti.

Париз

Svijet

Detonacija blizu Pariza, među povrijeđenima i djeca

Oni su, naime, najavili su da će predstaviti prototip novog Juga na izložbi EXPO 2027. u Beogradu.

Kako će izgledati novi Jugo?

Bjelić je ujedno i vlasnik prava na ime i model Jugo i želi zaštiti to ime te ga vratiti na stare staze slave.

Kako pišu mediji u Srbiji, Bijelić je rođen u Njemačkoj i nikada nije živio u bivšoj Jugoslaviji. Kolekcionar je klasičnih i sportskih automobila, ali i Zastavnih modela. Odlučio je pokrenuti zaštitu brenda Zastava s ciljem da vrati Jugo, i to ne samo kao brend, nego i kao vozilo.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Svijet

Zaharova o apsurdu zapadne rusofobije: Još se čeka da se oglasi baltička komšinica

U tome mu je pomogao dizajner Darko Marčeta i te bi prvi Jugo trebao biti spreman za EKSPO 27.

"Model smo predstavili u Minhenu na sajmu dizajnera, i to je bio veliki korak za cijeli projekt. Dobili smo pozitivne komentare i to je motiv da nastavimo dalje“, ističe Marčeta, prenosi "Automobiliona".

No to nije sve. Ista ekipa obnovila je i Zastavu 101, odnosno popularnog Stojadina. Kako navode, radi se ubrzano i na tom projektu kako bi se i on našao na EKSPO 2027. Novi Stojadin trebao bi donijeti potpuno novi dizajn, kako izvana tako i iznutra.

Cjenovno dostupni

Za sada su u potrazi za tvornicom koja će proizvoditi navedene modele. Kao opcija se spominje i Egipat gdje je Zastava imala svoje pogone za sklapanje automobila i uspješnu proizvodnju.

radnici industrija

Ekonomija

Firma obara rekorde: Plata do 90.000 evra i 61 dan odmora

Recept je jasan. Novi Stojadin trebao bi biti jeftin i cjenovno dostupan, a planira se čak i njegova elektrifikacija.

"Sljedeći korak su još dva modela. Pregovara se s proizvođačima koji bi to mogli proizvesti. Izrada prototipa radi se u Zrenjaninu", dodaje Marčeta.

Dizajn bi trebao biti u skladu s trendovima, ali ipak skromniji nego kod, na primjer, kineskih modela. Modeli će tako biti više tradicionalni.

Mediji u Srbiji navode kako je posebno zanimljivo da su “susjedi Hrvati izuzetno zainteresovani za ove modele i u većini njihovih portala piše da se vraća Zastava u punom sjaju”, rekao je.

Podijeli:

Tagovi:

Jugo

stojadin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дом народа остао без кворума

Hronika

Dom naroda ostao bez kvoruma

3 h

0
У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

Savjeti

U vodu za čišćenje dodajte dvije kašike ovog sastojka i pod će blistati kao u hotelu

3 h

0
Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

Region

Krenuli u Njemačku da kupe auto, završili onesviješćeni i opljačkani na autoputu

3 h

0
Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

Region

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

3 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил у снијегу

Auto-moto

Kako brže zagrijati motor automobila zimi?

7 h

0
Паркинг у Бањалуци

Auto-moto

Ko ima pravo na parking ispred vaše kuće?

7 h

0
Пљуштаће казне: Ово више не смијете радити током вожње

Auto-moto

Pljuštaće kazne: Ovo više ne smijete raditi tokom vožnje

7 h

0
Има је свака кућа: Ако вам се заглави ауто у снијегу, једна ствар помаже

Auto-moto

Ima je svaka kuća: Ako vam se zaglavi auto u snijegu, jedna stvar pomaže

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

17

19

Ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dijete

17

07

Stevandić: Vukanović brani prijatelja osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner