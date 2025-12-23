Vraćaju se Jugo i Stojadin, poznato i kada

Da budemo precizni, novi Jugo u voznom stanju mogli bismo vidjeti za dvije godine, ako je vjerovati srpskom preduzetniku Aleksandru Bjeliću iz tvrtke Globo i grafičkom dizajneru Darku Marčeti.

Jugo, automobil koji je mobilizirao mase diljem bivše Jugoslavije, mogao bi uskoro dobiti nasljednika.

Da budemo precizni, novi Jugo u voznom stanju mogli bismo vidjeti za dvije godine, ako je vjerovati srpskom preduzetniku Aleksandru Bjeliću iz firme Globo i grafičkom dizajneru Darku Marčeti.

Oni su, naime, najavili su da će predstaviti prototip novog Juga na izložbi EXPO 2027. u Beogradu.

Kako će izgledati novi Jugo?

Bjelić je ujedno i vlasnik prava na ime i model Jugo i želi zaštiti to ime te ga vratiti na stare staze slave.

Kako pišu mediji u Srbiji, Bijelić je rođen u Njemačkoj i nikada nije živio u bivšoj Jugoslaviji. Kolekcionar je klasičnih i sportskih automobila, ali i Zastavnih modela. Odlučio je pokrenuti zaštitu brenda Zastava s ciljem da vrati Jugo, i to ne samo kao brend, nego i kao vozilo.

U tome mu je pomogao dizajner Darko Marčeta i te bi prvi Jugo trebao biti spreman za EKSPO 27.

"Model smo predstavili u Minhenu na sajmu dizajnera, i to je bio veliki korak za cijeli projekt. Dobili smo pozitivne komentare i to je motiv da nastavimo dalje“, ističe Marčeta, prenosi "Automobiliona".

No to nije sve. Ista ekipa obnovila je i Zastavu 101, odnosno popularnog Stojadina. Kako navode, radi se ubrzano i na tom projektu kako bi se i on našao na EKSPO 2027. Novi Stojadin trebao bi donijeti potpuno novi dizajn, kako izvana tako i iznutra.

Cjenovno dostupni

Za sada su u potrazi za tvornicom koja će proizvoditi navedene modele. Kao opcija se spominje i Egipat gdje je Zastava imala svoje pogone za sklapanje automobila i uspješnu proizvodnju.

Recept je jasan. Novi Stojadin trebao bi biti jeftin i cjenovno dostupan, a planira se čak i njegova elektrifikacija.

"Sljedeći korak su još dva modela. Pregovara se s proizvođačima koji bi to mogli proizvesti. Izrada prototipa radi se u Zrenjaninu", dodaje Marčeta.

Dizajn bi trebao biti u skladu s trendovima, ali ipak skromniji nego kod, na primjer, kineskih modela. Modeli će tako biti više tradicionalni.

Mediji u Srbiji navode kako je posebno zanimljivo da su “susjedi Hrvati izuzetno zainteresovani za ove modele i u većini njihovih portala piše da se vraća Zastava u punom sjaju”, rekao je.