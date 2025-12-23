Dom naroda ostao bez kvoruma

Poslije skoro četiri sata rasprave o dnevnom redu, Dom naroda BiH ostao je bez kvoruma i u toku je pauza kako bi se pokušao obezbijediti nastavak sjednice.

I poslije više od tri sada rasprave o dnevnom redu, Dom naroda nije uspio da postigne saglasnost. Neposredno pred glasanje o dopunama dnevnog reda Dom naroda je ostao bez kvoruma.

Inače, na dnevnom redu sjednice bile su dvije tačke dnevnog reda i to zakon o VSTS-u i izmjene Zakona o Sudu BiH. Na samom početku sjednice pojedini delegati tražili su stavljanje na dnevni red i Zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije ali i izmjene Zakona o PDV-u, akcizama itd...

Odmah nakon ovih zahtjeva delegata uslijedila je pauza, a nakon nastavka zasijedanja otpočela su prepucavanja poslanika.

Na kraju poslije skoro tri sata rasprave izglasano je da se na dnevnom redu kao treća tačka nađe Zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije koji je usvojen u Predstavničkom domu.

Takođe, prihvaćene su i inicijative Želimira Neškovića da se na dnevnom redu nađu izmjene Zakona o PDV-u ali tek kao četvrta tačka što je izazvalo negodovanje Neškovića koji je tražio da to bude prva tačka dnevnog reda.

Ukoliko se sjednica Doma naroda nastavi, odnosno ukoliko se obezbijedi kvorum kao prva tačka dnevnog reda naći će se Prijedlog zakona o VSTS-u, a kao druga izmjene Zakona o sudu BiH.

Pretpostavke su da će nakon rasprave i glasanja o prve dvije tačke dnevnog reda biti srušen kvorum, samo je pitanje od strane koga, delegata SNSD-a ili HDZ-a.

Podsjećanja radi, u tom Zakonu koji je u drugom čitanju usvojen u Predstavničkom domu, a koji se sada našao na dnevnom redu sjednice Doma naroda, navedeno je da berza električne energije bude u Brčkom, umjesto u Mostaru koji je bio prijedlog Savjeta ministara BiH.

Međutim, Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda rekao je da su u zabludi svi oni koji misle da će berza električne energije umjesto u Mostaru biti u Brčko distriktu.