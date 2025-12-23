Logo
Large banner

Pokosili Miroslava, pa rekli da su udarili srnu: Ostavili ga u kanalu da umre

Izvor:

Informer

23.12.2025

12:01

Komentari:

0
Покосили Мирослава, па рекли да су ударили срну: Оставили га у каналу да умре
Foto: Tanjug/AP

Miroslav Stevanović (41) nastradao je 4. maja 2025. godine u mestu Beljin, opština Vladimirci, a za njegovu smrt još uvijek niko nije odgovarao.

Prošlo je skoro osam meseci od kobne noći koja je, kako i sama ističe porodica u potresnoj ispovesti, zauvek promenila njihove živote.

Slomljeni bolom i neizvjesnošću, oni i dalje čekaju odgovore na ključna pitanja - kako je Miroslav tačno nastradao, da li je posle udara bio živ i zašto je njegovo tijelo pronađeno tek dan kasnije u, kako navode, krajnje sumnjivom položaju.

Mislili da su udarili srnu

Prema informacijama do kojih je porodica došla, Miroslav je kobne večeri vozio bicikl kada ga je udario automobil marke "pežo" u kom je bio bračni par Z. P. i S. P. Oni su, inače, iz susednog sela. Umjesto da pozovu Hitnu pomoć i policiju, kako nalaže zakon i osnovna ljudska savjest, oni su, kako se sumnja, pobjegli s lica mjesta, a kasnije su tvrdili, kako ističu iz porodice nastradalog, da su mislili da su udarili srnu.

"Nakon što su autom udarili Miroslava, oni su pozvali komšiju M. J., da im pomogao da izvuku automobil iz kanala. Komšija tada nije video telo, a oni su tvrdili da su udarili u srnu i da su tako sletjeli s puta. Nakon toga su, otišli kod tog komšije na kafu i sve vrijeme su se pravdali da su udarili srnu", pričaju iz porodice nastradalog.

Tijelo Miroslava Stevanovića pronađeno je tek sutradan, 5. maja, u kanalu pored glavnog puta. Porodica ističe da je tijelo zatečeno u položaju koji, kako tvrde, otvara ozbiljnu sumnju da je Miroslav nakon udara bio živ i da mu je pravovremena pomoć mogla spasiti život.

Павел Дуров

Zanimljivosti

Milijarder ima više od 100 djece i poziva žene da ih rode još

"Tijelo je ležalo u vrlo sumnjivom položaju, možda je i pomjerano poslije udarca, ali to treba da utvrde sudski vještaci. Međutim, mi već mjesecima čekamo. Ne znamo da li se išta radi i zašto se sve ovoliko odugovlači", navodi sagovornik za Kurir iz porodice i dodaje:

"Rečeno nam je da u Srbiji postoje samo dva takva sudska vještaka i da se zbog toga čeka. Prošlo je osam mjeseci, a mi nemamo nikakve nove informacije."

Posebno potresna je ispovijest Nade, sestre nastradalog Miroslava, koja govori o posljednjem susretu sa bratom.

"Posljednji put smo se vidjeli u aprilu. Sjedili smo više od tri sata i razgovarali o svemu, kao da smo pokušavali da nadoknadimo propušteno. Danas mi to djeluje kao da je znao da se više nikada nećemo vidjeti", kaže Miroslavljeva sestra koja sa porodicom živi u Austriji.

Dodaje da su se brat i ona inače redovno čuli, ali da je tog 4. maja sve bilo drugačije.

"Tog dana smo razmenili samo nekoliko poruka. To je bilo sve. Nisam ni slutila da će to biti naš posljednji kontakt", govori ona.

"Telefon je zazvonio 5. maja u večernjim satima. Rekli su mi da su mog brata pronašli mrtvog u kanalu pored puta. Bila sam u potpunom šoku. Nisam znala šta se dogodilo, ni kako je završio tamo", prisjeća se sestra.

Istinu, kako kaže, saznala je dan kasnije.

"Rekli su mi da su ga udarili muž i žena iz susjednog sela. Da su tvrdili da su udarili srnu i da su mog brata ostavili u kanalu. Bez ikakve savjesti, bez poziva u pomoć, bez pokušaja da mu spasu život", kaže ona.

Porodica traži pravdu

Osam mjeseci kasnije, bol ne jenjava, već postaje sve teža.

"Najviše boli pomisao da je možda bio živ. Da je mogao da preživi da mu je ukazana pomoć na vrijeme. A oni danas žive normalno, voze auto, idu na veselja, ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo. To je nešto što ne mogu da shvatim", kaže sestra stradalog Miroslava.

Трешња

Gradovi i opštine

Neobična pojava u Prijedoru: Trešnja procvjetala u decembru

Porodica ističe da ništa ne može vratiti njegov život, ali da pravda mora da postoji.

Istragu ovog slučaja vodi Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu, prenosi Informer.

Podijeli:

Tag:

poginuo biciklista

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Милијардер има више од 100 дјеце и позива жене да их роде још

Zanimljivosti

Milijarder ima više od 100 djece i poziva žene da ih rode još

2 h

0
Moda žena djevojka

Ljubav i seks

Zašto zreli ljudi ne žele vezu: Ovo su neki od razloga

2 h

0
Популарна компанија мета превараната

Ekonomija

Popularna kompanija meta prevaranata

2 h

0
Њемачка економија пред падом без структурних реформи

Ekonomija

Njemačka ekonomija pred padom bez strukturnih reformi

2 h

0

Više iz rubrike

Зворничанин нападнут сјекиром

Hronika

Zvorničanin napadnut sjekirom

2 h

0
Бесрамни лопов украо суво месо домаћину

Hronika

Besramni lopov ukrao suvo meso domaćinu

2 h

0
Аутомобил у снијегу

Hronika

Retrovizorom udario policajca koji ga je zaustavio

3 h

0
policija Srbija

Hronika

Oružana pljačka zlatare usred bijela dana

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

03

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

14

03

Muškarci iz BiH najobdareniji u regionu

14

01

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

13

55

Šeranić: Nikome se ne brani pušenje, već ograničava ponašanje pušača

13

53

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner