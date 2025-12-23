Pokosili Miroslava, pa rekli da su udarili srnu: Ostavili ga u kanalu da umre

Miroslav Stevanović (41) nastradao je 4. maja 2025. godine u mestu Beljin, opština Vladimirci, a za njegovu smrt još uvijek niko nije odgovarao.

Prošlo je skoro osam meseci od kobne noći koja je, kako i sama ističe porodica u potresnoj ispovesti, zauvek promenila njihove živote.

Slomljeni bolom i neizvjesnošću, oni i dalje čekaju odgovore na ključna pitanja - kako je Miroslav tačno nastradao, da li je posle udara bio živ i zašto je njegovo tijelo pronađeno tek dan kasnije u, kako navode, krajnje sumnjivom položaju.

Mislili da su udarili srnu

Prema informacijama do kojih je porodica došla, Miroslav je kobne večeri vozio bicikl kada ga je udario automobil marke "pežo" u kom je bio bračni par Z. P. i S. P. Oni su, inače, iz susednog sela. Umjesto da pozovu Hitnu pomoć i policiju, kako nalaže zakon i osnovna ljudska savjest, oni su, kako se sumnja, pobjegli s lica mjesta, a kasnije su tvrdili, kako ističu iz porodice nastradalog, da su mislili da su udarili srnu.

"Nakon što su autom udarili Miroslava, oni su pozvali komšiju M. J., da im pomogao da izvuku automobil iz kanala. Komšija tada nije video telo, a oni su tvrdili da su udarili u srnu i da su tako sletjeli s puta. Nakon toga su, otišli kod tog komšije na kafu i sve vrijeme su se pravdali da su udarili srnu", pričaju iz porodice nastradalog.

Tijelo Miroslava Stevanovića pronađeno je tek sutradan, 5. maja, u kanalu pored glavnog puta. Porodica ističe da je tijelo zatečeno u položaju koji, kako tvrde, otvara ozbiljnu sumnju da je Miroslav nakon udara bio živ i da mu je pravovremena pomoć mogla spasiti život.

"Tijelo je ležalo u vrlo sumnjivom položaju, možda je i pomjerano poslije udarca, ali to treba da utvrde sudski vještaci. Međutim, mi već mjesecima čekamo. Ne znamo da li se išta radi i zašto se sve ovoliko odugovlači", navodi sagovornik za Kurir iz porodice i dodaje:

"Rečeno nam je da u Srbiji postoje samo dva takva sudska vještaka i da se zbog toga čeka. Prošlo je osam mjeseci, a mi nemamo nikakve nove informacije."

Posebno potresna je ispovijest Nade, sestre nastradalog Miroslava, koja govori o posljednjem susretu sa bratom.

"Posljednji put smo se vidjeli u aprilu. Sjedili smo više od tri sata i razgovarali o svemu, kao da smo pokušavali da nadoknadimo propušteno. Danas mi to djeluje kao da je znao da se više nikada nećemo vidjeti", kaže Miroslavljeva sestra koja sa porodicom živi u Austriji.

Dodaje da su se brat i ona inače redovno čuli, ali da je tog 4. maja sve bilo drugačije.

"Tog dana smo razmenili samo nekoliko poruka. To je bilo sve. Nisam ni slutila da će to biti naš posljednji kontakt", govori ona.

"Telefon je zazvonio 5. maja u večernjim satima. Rekli su mi da su mog brata pronašli mrtvog u kanalu pored puta. Bila sam u potpunom šoku. Nisam znala šta se dogodilo, ni kako je završio tamo", prisjeća se sestra.

Istinu, kako kaže, saznala je dan kasnije.

"Rekli su mi da su ga udarili muž i žena iz susjednog sela. Da su tvrdili da su udarili srnu i da su mog brata ostavili u kanalu. Bez ikakve savjesti, bez poziva u pomoć, bez pokušaja da mu spasu život", kaže ona.

Porodica traži pravdu

Osam mjeseci kasnije, bol ne jenjava, već postaje sve teža.

"Najviše boli pomisao da je možda bio živ. Da je mogao da preživi da mu je ukazana pomoć na vrijeme. A oni danas žive normalno, voze auto, idu na veselja, ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo. To je nešto što ne mogu da shvatim", kaže sestra stradalog Miroslava.

Porodica ističe da ništa ne može vratiti njegov život, ali da pravda mora da postoji.

Istragu ovog slučaja vodi Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu, prenosi Informer.