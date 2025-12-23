Logo
Njemačka ekonomija pred padom bez strukturnih reformi

SRNA

23.12.2025

11:39

Foto: Pixabay

Njemačka rizikuje dugoročni ekonomski pad ukoliko brzo ne budu sprovedene strukturne reforme, upozorio je predsjednik njemačke industrijske i trgovinske komore Peter Adrijan.

Adrijan je ukazao na slab rast, pad investicija i rastući gubitak radnih mjesta, prenosi agencija DPA.

Трешња

Gradovi i opštine

Neobična pojava u Prijedoru: Trešnja procvjetala u decembru

- Ako ne riješimo strukturne izazove i ne sprovedemo prave reforme, imamo male šanse da ponovo postignemo održiv i snažan rast u Njemačkoj - rekao je on.

Adrijan je dodao da će Njemačka zaostati na međunarodnom nivou ukoliko ekonomija bude stagnirala ili privredni rast bude usporen.

On je upozorio da dugotrajna privredna slabost Saveznoj vladi smanjuje fiskalni prostor za manevrisanje.

sanja marinkovic

Scena

Sanja Marinković progovorila o bolnoj temi: ''Roditelji su se razboljeli u isto vrijeme''

- Zato sada moramo nedvosmisleno i dosljedno da pošaljemo signale u korist ekonomskog rasta - naglasio je Adrijan.

Nemačka ekonomija se smanjila u 2023. i 2024. godini, dok je prognoziran minimalan ovogodišnji rast. Značajan oporavak se ne očekuje ni u 2026. godini.

