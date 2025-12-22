Logo
Srpska dobila novu solarnu elektranu: Uloženo 4,5 miliona KM

SRNA

22.12.2025

14:02

0
Српска добила нову соларну електрану: Уложено 4,5 милиона КМ

U Ugljeviku je danas svečano puštena u rad solarna elektrana snage dva megavat časa investitora firme "VMR enerdži" iz Rogatice koja predstavlja ulaganje više od 4,5 miliona KM u zelenu energiju, saopšteno je iz lokalne uprave.

Suvlasnik firme Radovan Đerić pohvalio je ažurnost administracije opštine Ugljevik, istakavši da su svi izvođači radova bile firme iz ove podmajevičke opštine, čime je dodatno podstaknuta lokalna privreda.

Đerić je naglasio da ukupna vrijednost investicija njegove firme u opštini Ugljevik premašuje 4,5 miliona KM.

"U planu imamo izgradnju još jedne solarne elektrane snage 1,3 megavat časa, kao i otvaranje poslovne jedinice naše firme u Ugljeviku", rekao je Đerić i najavio donaciju ugljevičkom komunalnom preduzeću "Kompred" za potrebe održavanja zelenih površina.

Svečanu traku na novom energetskom objektu presjekli su Đerić i načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić.

Načelnik Ugljevika je istakao da ova lokalna zajednica podržava investitore koji razvijaju održive izvore energije.

"Ovaj projekat pokazuje da smo sredina otvorena za ulaganja i dobar primjer uspješne saradnje privatnog sektora i lokalne uprave, posebno jer je u planu da se otvori poslovna jedinica ove firme u našoj opštini", rekao je Gajić.

Gajić je danas ugostio i načelnika rogatičke opštine Ninoslava Prelića koji je rekao da firma "VMR enerdži" pokazuje društvenu odgovornost i u Ugljeviku i dodao da ovo preduzeće i "Pauer Rogatica" kao dio grupacije, zapošljavaju 300 radnika.

Prelić i Gajić razmijenili su iskustva i razgovarali o pozitivnoj praksi ove dvije opštine.

Ugljevik

solarna elektrana

