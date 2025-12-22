Ne mogu povući pare: Obustavljeno finansiranje Autocesta FBiH

Evropska investiciona banka obustavila je povlačenje svih svojih operativnih kredita namijenjenih za izgradnju Koridora 5C, piše u internom dokumentu Javnog preduzeća Autoceste FBiH koji je dostavljen Vladi FBiH.

Autoceste FBiH novac od EIB-a ne mogu povući više od pola godine. Iako u Izvještaju upućenom Vladi FBiH nisu navedeni razlozi zbog kojeg Evropska investiciona banka ne dopušta finansiranje koridora 5C, obustava se poklapa sa istragom Kancelarije evropskog tužioca (EPPO) protiv aktuelnog rukovodstva FBiH.

“Kancelarija evropskog javnog tužilaca (EPPO) u Veneciji (Italija) formalno je imenovala šest osoba kao osumnjičenike, uključujući tri bh. javna funkcionera, u vezi s navodnom prekograničnom korupcijom u projektu izgradnje Panevropskog koridora auto-puta, koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku s BiH i Jadranskim morem”, saopšteno je početkom oktobra iz Kancelarije evropskog tužioca u Veneciji.

Istraga se, navedeno je u saopštenju, odnosi na dionicu od 35 kilometara između Medakova i Poprikuša, odnosno na dio konsultantskog projekta vrijednog četiri miliona evra u okviru šire izgradnje auto-puta vrijednog 340 miliona evra.

“Cjelokupni projekat finansira Evropska investiciona banka (EIB) sa 87%, a budžet BiH s preostalih 13%. Istraga je pokrenuta nakon što je EIB prijavio EPPO sumnje na manipulaciju u procesu nabavke konsultantskih usluga vezanih uz auto-put, navodno favorizujući italijansku kompaniju sa sjedištem u Veroni”, navedeno je u saopštenju EPPO.

I generalni direktor pod istragom

Pod istragom su, kako je ranije objavljeno, generalni direktor JP Autoceste Denis Lasić, izvršni direktor Autocesta Asmir Dževlan, konsultant u Autocestama Erdal Trhulj i službenica za javne nabavke Katica Vranjković.

Prema informacijama, u aprilu 2023. godine proveden je postupak javne nabavke – “nadzor nad izvođenjem radova na poddionici Ozimice-Poprikuše. Prve istražne radnje provedene su krajem 2024. godine. A nakon što je EPPO počeo provjere zbog zloupotrijebe novca EIB-a, EIB je odlučio da prekine poslovanje sa Autocestama FBiH.

Autoceste FBiH u svom izvještaju Vladi FBiH pišu da je ovo javno preduzeće posljednjih godina “suočeno sa problemom likvidnosti poslovanja, što je naročito došlo do izražaja u posljednje tri godine".

Neplaćene obaveze 140 miliona

Dospjele, a neplaćene obaveze po međunarodnim kreditima na dan 1.9.2025. godine iznose 140 miliona maraka. Navedenu vrijednost uvećanu za buduće obaveze do kraja tekuće godine po istoj osnovi će trebati reprogramirati, budući da iste JP Autoceste nije u mogućnosti izmiriti u skorijem periodu zbog značajnih predfinansiranja projekata na 5C. Vlada FBiH je dana 4. avgusta 2025. godine na hitnoj sjednici izmijenila i dopunila odluku o usvajanju programa utroška sredstava.

Po navedenoj Odluci preusmjereno je 50 miliona maraka za izgradnju dionice Medakovo - Ozimica, a 24 miliona za izgradnju dionice Tunel Kvanj-Buna, tačnije za isplatu avansa izvođaču radova budući da je EIB zaustavila povlačenje svih svojih operativnih kredita namijenjenih za izgradnju Koridora Vc preko pola godine, te time dovela do situacije mogućeg zaustavljanja radova na navedenim projektima.

Kapitalni transfer za dionicu Medakovo-Ozimice je doznačen JP Autoceste početkom septembra, dok za tunel Kvanj. Buna se očekuje u narednom periodu, prenose federalni mediji.