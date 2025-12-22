Logo
Užas na aerodromu: Avion udario u cisternu sa gorivom

Telegraf

22.12.2025

13:07

Ужас на аеродрому: Авион ударио у цистерну са горивом
Foto: Pixabay

Avion kompanije Ryanair navodno je udario u cisternu sa gorivom na aerodromu u Edinburgu.

Prestravljeni putnici morali su da budu evakuisani iz aviona koji je išao za Faro nakon incidenta koji se dogodio na aerodromu danas u 10 časova.

Милорад Којић

BiH

Kojić: Opasno je na pretpostavkama raditi reformu pravosuđa

Vjeruje se da niko nije povrijeđen, a jedan putnik je za „The Scottish Sun“ rekao da je prava sreća što avion nije išao većom brzinom.

"Bilo je strašno pilot se javio na interfon i pokušao da se pretvara da nije tako ozbiljno kao što je izgledalo", rekli su putnici koji zbog incidenta nisu otputovali u Portugaliju.

