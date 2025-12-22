Užas na aerodromu: Avion udario u cisternu sa gorivom

Izvor:
Telegraf
22.12.2025
13:07
Komentari:0
Avion kompanije Ryanair navodno je udario u cisternu sa gorivom na aerodromu u Edinburgu.
Prestravljeni putnici morali su da budu evakuisani iz aviona koji je išao za Faro nakon incidenta koji se dogodio na aerodromu danas u 10 časova.
Vjeruje se da niko nije povrijeđen, a jedan putnik je za „The Scottish Sun“ rekao da je prava sreća što avion nije išao većom brzinom.
"Bilo je strašno pilot se javio na interfon i pokušao da se pretvara da nije tako ozbiljno kao što je izgledalo", rekli su putnici koji zbog incidenta nisu otputovali u Portugaliju.
