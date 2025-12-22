Šta Rusi žele za Novu godinu

Predmeti koje Rusi najmanje žele kao novogodišnje poklone su magneti, simbolične drangulije, ezoterični rekviziti i "sakupljači prašine", dok su poklon kartice i parfemi ono čemu bi se najviše obradovali.

"Rusi imaju veoma jasan spisak stvari koje ne žele da vide ispod jelke. Nesporni lider antirejtinga su novogodišnji suveniri, pa tako 74 odsto ispitanika ne želi magnete i simbolične drangulije", navodi se u studiji, na osnovu ankete sprovedene među skoro 3.000 odraslih iz cele Rusije, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako se navodi, za većinu Rusa novogodišnji suveniri više nisu znak naklonosti, već nepotreban predmet koji treba negd‌je pronaći.

Analitičari su, takođe, otkrili da polovina Rusa ne želi da se praznik pretvori u ezoterični ritual.

Drugim riječima, ne treba im davati tarot karte, amajlije ili druge "magijske" simbole.

Njih 39 odsto iritiraju figurice, plišane životinje i drugi takozvani "sakupljači prašine".

Oko 70 odsto učesnika studije navelo je poklon kartice kao idealan poklon, jer im omogućavaju da sami izaberu šta žele.

Nešto više od polovine ispitanika bi voljelo kozmetiku ili parfem, jedna trećina bi cijenila poklon sa emotivnom komponentom, kao što su karte, putovanja i kursevi, a 33 odsto bi cijenilo tehnologiju, od slušalica do uređaja za ljepotu.

Na listi željenih poklona bili su i dodaci za nakit, lijepe stvari za dom, od‌jeća ili kućni tekstil.

Analitičari su, takođe, otkrili da kupovina novogodišnjih poklona postaje sve manje spontana.

Svaka osma osoba počinje da planira i kupuje poklone nekoliko mjeseci prije praznika, a četvrtina počinje time da se bavi u novembru, tokom perioda sezonskih rasprodaja.

Većina počinje kupovinu poklona početkom decembra, a samo 18 odsto kupuje poklone ned‌jelju dana prije Nove godine.

Većina ispitanika planira da potroši između 3.000 i 15.000 rubalja na novogodišnje poklone, što okvirno odgovara rasponu od 4.000 do 19.000 dinara.

Najčešći novogodišnji pokloni se daju roditeljima, prijateljima, partnerima, rođacima i d‌jeci.

Četvrtina ispitanika će pokloniti nešto i kolegama, a svaki peti će dati poklone nastavnicima, trenerima i manikiristima.

Skoro polovina ispitanika će uručiti poklone sebi, a još 14 odsto će namijeniti darove svojim kućnim ljubimcima.