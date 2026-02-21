Dodik: Imam dužnost da bdim nad sudbinom naroda

Izvor:
ATV
21.02.2026
11:31
Komentari:1
Kao neko koga je narod većinski izabrao imam dužnost da to vraćam narodu. Imam dužnost da bdim nad sudbinom naroda, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Iznenada sam otišao u politiku. Moj život je odjednom postala jedna stvar koja se zove Republika Srpska. Kao neko koga je narod većinski izabrao imam dužnost da to vraćam narodu ", istakao je Dodik u video poruci na svom Iks nalogu, u intervjuu za banjaluka.net.
Iznenada sam otišao u politiku. Moj život je odjednom postala jedna stvar koja se zove Republika Srpska. Kao neko koga je narod većinski izabrao imam dužnost da to vraćam narodu. Imam dužnost da bdim nad sudbinom naroda pic.twitter.com/AJDFGLkOi4— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 21, 2026
Republika Srpska
17 h3
Republika Srpska
18 h0
Republika Srpska
20 h8
Republika Srpska
23 h0
Najnovije
Najčitanije
14
49
14
42
14
33
14
32
14
29
Trenutno na programu