Dodik: Imam dužnost da bdim nad sudbinom naroda

Kao neko koga je narod većinski izabrao imam dužnost da to vraćam narodu. Imam dužnost da bdim nad sudbinom naroda, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Iznenada sam otišao u politiku. Moj život je odjednom postala jedna stvar koja se zove Republika Srpska. Kao neko koga je narod većinski izabrao imam dužnost da to vraćam narodu ", istakao je Dodik u video poruci na svom Iks nalogu, u intervjuu za banjaluka.net.