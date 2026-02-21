Logo
Dodik: Imam dužnost da bdim nad sudbinom naroda

Izvor:

ATV

21.02.2026

11:31

Komentari:

1
Милорад Додик
Foto: ATV

Kao neko koga je narod većinski izabrao imam dužnost da to vraćam narodu. Imam dužnost da bdim nad sudbinom naroda, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Iznenada sam otišao u politiku. Moj život je odjednom postala jedna stvar koja se zove Republika Srpska. Kao neko koga je narod većinski izabrao imam dužnost da to vraćam narodu ", istakao je Dodik u video poruci na svom Iks nalogu, u intervjuu za banjaluka.net.

Milorad Dodik

SNSD

