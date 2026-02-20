Rezolucija o osudi veličanja ustaške ideologije, tako bi trebalo da se zove dokument čijim usvajanjem bi poslanici u Parlamentu Srpske poslali poruku da Tompsonova ideologija nije dobrodošla.

Zahtjev za posebnu sjednicu podnio je šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga. Kaže, održali su sastanke sa svim strankama, a među 28 potpisa nema poslanika iz vladajuće koalicije te očekuje i njihovu podršku.

"Oni su predlagali da se formira neki odbor gdje bi bili profesori i ljudi koji se bave tematikom ja sam tada dao prijedlog da ću u petak da podnesem prijedlog ovih 28 potpisa za posebnu sjednicu a da se vladajuća struktura sastane i da oni predlože amandmane jer je ovo prijedlog rezolucije", rekao je Ognjen Bodiroga, šef kluba poslanika SDS-a u NS RS

Mi nismo protiv rezolucije, samo smo gospodinu Bodirogi predlagali da se sačeka da bi stručnjaci iz te oblasti kvalitetno uradili dokument kojim ćemo zajedno poslati jasnu poruku, kaže šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.

"U nekim dijelovima rezolucije radi se o velikom neznanju a predložio sam, ako ne vjeruje nama, da uključimo širi krug ljudi u izradi, da to bude centar za istraživanje ratnih zločinaca, društveno politička istraživanja, filozofski fakulteti u Istočnom Sarajevu i Banjaluci i predstavnici SPC", kaže Srđan Mazalica šef kluba poslanika SNSD-a u NSRS

Sličnog stava je i predsjednik NPS-a Darko Banjac. Kaže, podržaće rezoluciju ali dokument mora biti izmijenjen i dorađen.

"Niko nije ni razgovarao sa šefom kluba NPS-a nisam upoznat skroz sa rezolucijom ali takvu rezoluciju ćemo podržati ali smatramo da trebamo angažovati naše istoričare koji se pogotovo bave tom temom da donesemo jasnu sveobuhvatnu i preciznu rezoluciju gdje će se očitati narodna skupština", rekao je Darko Banjac, predsjednik NPS-a.

A šta kaže akademska zajednica? Docent doktor istorijskih nauka Nikola Ožegović smatra da bi umjesto analiza drugih ideologija, možda bilo važnije da se radi na formiranju muzeja i naučnih centara posvećenih stradanju Srba kroz istoriju.

"Neka se angažuju i stručnjaci da urade jedno sistematsko snimanje trenutnog stanja spomenika žrtvama na cijelom području nekadašnje NDH i mapiranje tih stratišta na kojima su Srbi stradali masovno ili pojedinačno jer mi ta mjesta zaboravljamo", rekao je doc. dr Nikola Ožegović, Filozofski fakultet Banja Luka.

Na jedinstvo je pozvao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"To je nešto što nama šalje poruku da moramo da se bavimo sobom i zato poruka i ovim iz opozicije da se okupe oko novog predsjednika republike i inicirajte da se sazove sastanak svih političkih faktora. Ja sam spreman da pređem preko mnogih stvari i uvreda i glupih stvari i da u cilju interesa Republike Srpske to dogovorimo ako je moguće vjerujem da nije moguće ali moje je da pokušavam", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da li će se prvi put desiti jedinstvo na političkoj sceni Srpske, znaćemo kroz sedam dana. To je rok koji Parlament Srpske ima da se izjasni o prijedlogu rezolucije o osudi veličanja ustaške ideologije i zakaže posebnu sjednicu.