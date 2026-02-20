Logo
Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

RTRS

20.02.2026

15:09

Милорад Додик
Foto: ATV

Ostajem veoma aktivan u politici. Znate zašto? Zato što ne želim da imaju osjećaj pobjede, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ja ću ih sve pobijediti", napisao je Dodik na Iksu.

Milorad Dodik

