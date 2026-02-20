Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

Izvor:
20.02.2026
Ostajem veoma aktivan u politici. Znate zašto? Zato što ne želim da imaju osjećaj pobjede, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Ja ću ih sve pobijediti", napisao je Dodik na Iksu.
Ostajem veoma aktivan u politici. Znate zašto? Zato što ne želim da imaju osjećaj pobjede. Ja ću ih sve pobijediti. pic.twitter.com/2lBHgNLsdU— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 20, 2026
