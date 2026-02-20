Dodik: Grad nikada nije bio zapušteniji, sve je problem - grijanje, transport

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska Dejtonskim sporazumom dobila određen nivo samostalnosti i nezavisnosti i traži da joj se vrati pravo na suvereno odlučivanje u okviru tog međunarodnog sporazuma.

"Borimo se za ono što smo već imali. Oteli su nam mnogo stvari", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da, ukoliko to nije moguće, onda Republika Srpska ne želi da bude u zemlji koja se raspada i u kojoj se ne prihvataju njena prava.

"To nije secesija. Secesija znači proces nasilnog odvajanja. Od čega se ja odvajam? Ni od čega. BiH je ništa. Ona je zajednica dva entiteta", ukazao je Dodik.

On je ocijenio da je i politički proces protiv njega bio pokušaj da se oslabi Republika Srpska, te podsjetio na, kako je rekao, niz laž iznijetih o njemu.

"Padaju na priču da sam ja otišao na Sud samo što nisam poštovao Kristijana Šmita. Ja sam čovjek koji je pokazao pravi karakter Srbina i na to sam ponosan. Ponosan sam što sam mu rekao `E nećeš proći majstore`. Gdje sada? Šta se dešava sa njim?", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da mnogi uživaju u tome što on sada nije formalno predsjednik.

"Ostajem očigledno veoma aktivan u politici, a znate zašto? Zato što ne želim da imaju osjećaj pobjede. Ja ću ih sve pobijediti", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, Republici Srpskoj su uzeta prava i to znači ugrožavanje, kao i nametanje zemlje koju neće, Suda i Tužilaštva BiH, ali je, istovremeno, položaj Srpske nikada bolji, iako su pokušali da destabilizuju njene institucije kroz ponovljene izbore za predsjednika.

On je podsjetio da, gdje god da je na ponovljenim izborima vodio kandidat SDS-a, sve je bilo uredu, a gdje je vodio SNSD-ov kandidat bila je opšta galama i navodi da je riječ o kriminalu i krađi.

"I šta se desilo? Dobili smo više glasova. Šta se dešava dalje? Oni ćute", rekao je Dodik za portal "Banjaluka.net" i dodao da je više SDS-ovih ljudi bilo na terenu na ponovljenim izborima.

Dodik je poručio da će SNSD pobijediti i na predstojećim opštim izborima, te da će dobiti dvotrećinsku većinu sa koalicionim partnerima.

Kada je riječ o imenima kandidata, lider SNSD-a je rekao da tačno zna ko će biti kandidat za predsjednika Republike, ko će voditi strukturu drugih i ko će biti član Predsjedništva BiH.

"Ove smo izbore završili na prethodnim izborima. Oni opozicija su u haosu, pričaju o nečemu, a nemaju kadar, nemaju ništa... Spominju gradonačelnika Banjaluke, pa šta? Grad nikada nije bio zapušteniji, sve je problem - grijanje, transport", naveo je Dodik.

On je upitao da li se čuo ijedan stav predsjednika SDS-a Branka Blanuše o imovini, ili nečemu važnom?

"Kome se dodvorava?", upitao je Dodik.

Srpska ne pristaje na podaništvo, ima prijatelje u svijetu koji je razumiju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da su posjete delegacije Republike Srpske Izraelu, Mađarskoj i SAD-u bile međusobno povezane i da Srpska nije krenula iz neutralne pozicije, već iz "debelog minusa" stvorenog sankcijama i političkim pritiscima.

Dodik je istakao da Republika Srpska ima prijatelje na svjetskom nivou koji sve više razumiju njenu poziciju.

On je naveo da je pobjeda Donalda Trampa za predsjednika SAD bila vrlo važna, te je podsjetio da je Tramp imao podršku Srpske i ranije.

"Nismo mogli da dobijemo ništa od administracije Džozefa Bajdena, osim problema. Predsjednik Tramp je uradio sve što je bilo kao okvir potrebno da učini i približi naše politike tome. Rekao je da neće da gradi tuđe države i nacije i da se Amerika povlači iz toga", rekao je Dodik u intervjuu za portal "Banjaluka.net".

On smatra da se time mijenja globalni politički okvir i da je koncept unipolarnog svijeta napušten, te napomenuo da je Tramp odustao od priče koja je podvaljivana godinama u BiH – jedan čovjek, jedan glas.

"Suprotstavili smo se tom konceptu, išli do kraja i zato su nas i sankcionisali. Mi smo stvarni pobjednici tog glupog procesa političkog Sarajeva i globalističke elite. Pobijedili smo u nemogućim okolnostima", istakao je Dodik.

On se osvrnuo i na izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija sa Minhenske konferencije, te naglasio da je značajno to što je rekao da je politika "kraja istorije", na kojoj se američka politika jedno vrijeme bazirala, bila pogrešna.

"Rekao je takve stvari koje mijenjaju globalne okvire, ali to niko nije primjetio", rekao je Dodik.

On je dodao da su za njega Tramp i ruski predsjednik Valdimir Putin u ovom vremenu civilizacijski vrijedni ljudi i da vjeruje da će uspjeti da stabilizuju civilizaciju u procesu multipolarnog svijeta.

Dodik je najavio da će u SAD ponovo ići krajem aprila, a srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović početkom marta, kada će BiH posjetiti delegacija koja će biti iznenađenje za političare u Sarajevu.

Lider SNSD-a je i posjetu Izraelu ocijenio kao intenzivnu i sadržajnu, te naveo da je delegacija Republike Srpske primljena na najvišem nivou.

"Bili smo primljeni od predsjednika republike, parlamenta, Vlade, ministra inostranih poslova. Razgovarali smo sa ambasadorima i firmama koje žele da investiraju ovdje", rekao je Dodik, te ocijenio da Izrael ima značajan međunarodni politički uticaj.

On je dodao da su u Mađarskoj razgovarali sa premijerom Viktorom Orbanom, kojeg smatra jednim od preostalih racionalnih političara zdravog razuma u EU.

Dodik je naglasio da ono što se danas gleda od "kvazi lidera" u EU ne doprinosi evropskoj budućnosti, već je ruši, jer ti lideri "nisu htjeli da vode politiku zdravog razuma, nego da svoje iluzije guraju uz brdo".

"I kada dođete do određenog nivoa, više ne možete da gurate, a kada se raspadne iluzija, onda će se raspasti i EU. Zato oni sada i priznaju da se to dešava. Vidjeli ste šest država koje predlažu da se napravi Evropa sa dvije brzine. Prvi od tih šest država, Njemačka, Francuska, Italija, Španija, Holandija, Poljska, da oni donose obavezujuće odluke, a ostali drugi krug mora da prihvati te odluke", rekao je Dodik.

On je istakao da se to nudi i BiH, da bude poslušnik, čemu je doprinijela podanička politika bošnjačkih političara.

Dodik je naglasio da sarajevski političari ništa nisu sačuvali od BiH i da je sve to propalo, te da je i BiH iluzija.

Govoreći o najavljenim blokadama prevoznika, Dodik je istakao da je na strani prevoznika, ocjenjujući da je riječ o "podmukloj igri struktura EU".

"Mislim da je riječ o jednoj podmukloj igri struktura EU koji žele da naprave što više problema ovdašnjim prevoznicima da bi što više vozača otišlo u njihove kompanije, jer oni vape za takvim ljudima", konstatovao je Dodik.

Prema njegovim riječima, takve mjere mogle bi dovesti do povećanja cijena transporta, ugroziti domaće prevoznike i dovesti do bankrota onih koji su investirali u kamione i transportna sredstva.

"To je ta pokvarena Evropa koja misli samo o sebi, egoistična, koja nam govori o tome da bi mi trebali da prihvatimo njihove vrijednosti, a koje su podvale. Sve je to dio jedne uporne politike podaništva raznih struktura na nivou BiH", ponovio je Dodik.

Dodik smatra da je potrebno uvesti reciprocitet prema Evropskoj uniji i jasno poručiti da Republika Srpska ne pristaje na podanički odnos.

"Iskustvo mi govori da ako ne kažete stani, nećete ništa dobiti osim novog poniženja", rekao je Dodik.

On vjeruje da će Republika Srpska uspjeti pronaći rješenje, te smatra da se na zajednički nivo ne treba oslanjati, jer podanička politika bošnjačkih političara se svodi samo na "klimanje glavom u Briselu".

Dodik je rekao da su evropski predstavnici u BiH pokvarili povjerenje u EU, te da ako je vladavina prava djelovanje Kristijana Šmita, onda nema o tome razgovara.

On je pojansio da je sudski proces protiv njega i izmišljen s namjerom da se on skloni sa funkcije da bi se mogla nastaviti priča o imovini, ali da se to neće desiti, jer Srpska ima prijatelje u svijetu koji to razumiju.