Mazalica: Zajednički doći do prijedloga rezolucije

20.02.2026

11:07

Срђан Мазалица
Foto: ATV

Prijedlog rezolucije o osudi veličanja ustaške ideologije šefa Kluba poslanika SDS-a Ognjena Bodiroge, je čist dokaz neznanja, istakao je šef Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica za RTRS.

Mazalica dodaje da je Bodiroga tokom prethodne sedmice šefovima klubova koalicije predao prijedlog rezolucije sa namjerom da oni stave svoje potpise i da ga zajednički upute u skupštinsku proceduru. Kako ističe, prijedlog koji je Bodiroga dao nije dobar, te postoje problemi ne samo u naslovu već i u nekoliko članova, te dodaje da se radi o jednom neznanju.

"Po tom njegovom prijedlogu ispada samo da režim u NDH činio zločine, a ne čitav sistem NDH i čitavo društvo. Konsultovao sam određene stručnjake i istoričare koji smatraju da takav prijedlog ne bi trebalo uputiti i usvojiti u skupštinsku proceduru i usvojiti u Narodnoj skupštini", kaže Mazalica.

Kaže, da je taj prijedlog fokusiran isključivo da osudi nasljeđe NDH koji su sve više prisutni ne samo u Hrvatskoj već i u BiH.

Камион

Hronika

Kamiondžija u vozilu krio 50 kilograma marihuane

"Moj prijedlog njemu je bio da tokom iduće sedmice održimo nekoliko sastanaka, a dovoljan je i samo jedan i da pozovemo stručnjake. Ja sam mu predložio predstavnike Centra za istraživanje rata i ratnih zločina, Centra za društveno-politička istraživanja, filozofske fakultete univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, a ako treba i predstavnike Srpske pravoslavne crkve, istoričare, intelektualce", priča Mazalica.

Ističe da treba biti zajednički dogovor oko učesnika tako jednog sastanka i dođemo do jednog prijedloga koji bi bio dostojan usvajanja Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Bodiroga je rekao da oni ne vjeruju nama, da oni misle da mi nećemo pristupiti tako jednom zadatku i da ne želimo uopšte da usvajamo prijedlog rezolucije. Ja sam rekao da garantujem da će SNSD i klub poslanika podržati ovakvu rezoluciju, ali mi želimo da učestvujemo u njenoj izradi", navodi Mazalica.

Ne samo da učestvujemo u izradi jednog teksta, jedne takve rezolucije, Mazalica navodi nego i da uključe veći broj ljudi koji će svojim znanjem doprinijeti da takav prijedlog rezolucije bude odgovarajući.

Srđan Mazalica

Ognjen Bodiroga

NDH

