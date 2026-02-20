Dodik: Mandić i Knežević su dobili ljudsku, moralnu i političku satisfakciju

Izvor:
Andrija Mandić i Milan Knežević dobili su danas ljudsku, moralnu i političku satisfakciju. Odluka Apelacionog suda nije potvrda njihove nevinosti, jer se od prvog dana to znalo, ali je potvrda krivice onih koji su ih progonili, istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Probali su sudovima da ih politički eliminišu, ali je narod na izborima eliminisao progonitelje. Mandiću i Kneževiću želim porodičnu sreću i uspjeh u političkom djelovanju - napisao je Dodik na mreži Iks.
Apelacioni sud Crne Gore odbacio je žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom su Mandić, Knežević i ostali optuženi u slučaju "državni udar" oslobođeni optužbe.
