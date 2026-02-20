Logo
Prekinut meč u Nišu, sudije napustile teren

20.02.2026

22:00

Komentari:

0
Прекинут меч партизан мега навијање гробара
Foto: ATV

Polufinalni meč Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege prekinut je zbog nesportskog navijanja navijača Partizana.

Sudije su napustile teren zbog vrijeđanja predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića i njegove supruge.

Kako javlja naš reporter Nikola Lučić, bačena je i petarda na teren.

Utakmica će biti nastavljena kada bude ispražnjena tribina sa najvatrenijim navijačima Partizana

Rezultat prije prekida Partizan - Mega 47:61

Kup Radivoja Koraća

KK Partizan

Mega

Komentari (0)
