Prekinut meč u Nišu, sudije napustile teren

Polufinalni meč Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege prekinut je zbog nesportskog navijanja navijača Partizana.

Sudije su napustile teren zbog vrijeđanja predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića i njegove supruge.

Kako javlja naš reporter Nikola Lučić, bačena je i petarda na teren.

Utakmica će biti nastavljena kada bude ispražnjena tribina sa najvatrenijim navijačima Partizana

Rezultat prije prekida Partizan - Mega 47:61