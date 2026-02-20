Prekinut meč u Nišu, sudije napustile teren

20.02.2026
22:00
Komentari:0
Polufinalni meč Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege prekinut je zbog nesportskog navijanja navijača Partizana.
Sudije su napustile teren zbog vrijeđanja predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića i njegove supruge.
Kako javlja naš reporter Nikola Lučić, bačena je i petarda na teren.
Utakmica će biti nastavljena kada bude ispražnjena tribina sa najvatrenijim navijačima Partizana
Rezultat prije prekida Partizan - Mega 47:61
