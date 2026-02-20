Logo
Large banner

Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

Autor:

Nikola Lučić

20.02.2026

18:19

Komentari:

0
Црвена звезда први финалиста Купа Радивоја Кораћа
Foto: ATV

Košarkaši Crvene zvezde prvi su finalisti Kupa Radivoja Koraća, nakon pobjede protiv Spartaka rezultatom 86:69 u prvom polufinalu u Nišu.

Spartak je u posljednje vrijeme pravio dosta problema “crveno-bijelima”, a tako je bilo i ovaj put, sve do polovine treće dionice.

Subotičani su tada poveli rezultatom 56:49 i činilo se da će neizvjesna završnica odlučiti pobjednika. Međutim, tim Saše Obradovića pravi seriju 22:0 i dolazi do preokreta (71:49). Na taj način su prelomili utakmicu i osigurali plasman u svoje 11. uzastopno finale Kupa.

Najefikasniji u trijumfu aktuelnog šampiona bio je Džordan Nvora sa 22 poena, dok je dva manje ubacio Kodi Miler Mekintajer. Spartak je predvodio Olivije Hanlan sa 22 poena.

Crvena zvezda sada čeka protivnika u finalu, a to će biti bolji iz okršaja Partizana i Mege koji počinje u 20:30. Finale

je na programu sutra u istom terminu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kup Radivoja Koraća

KK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Крећу полуфиналне битке

Košarka

ATV na Kupu Radivoja Koraća: Kreću polufinalne bitke

4 h

0
Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

Košarka

Penjaroja: Moramo bolje ako hoćemo trofej

22 h

0
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Партизан послије продужетка до пласмана у полуфинале

Košarka

ATV na Kupu Radivoja Koraća: Partizan poslije produžetka do plasmana u polufinale

22 h

0
Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа

Košarka

Košarkaši "Mege" polufinalisti Kupa Radivoja Koraća

1 d

0

Više iz rubrike

АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Крећу полуфиналне битке

Košarka

ATV na Kupu Radivoja Koraća: Kreću polufinalne bitke

4 h

0
Лука Дончић упао у проблеме због Бресквице

Košarka

Luka Dončić upao u probleme zbog Breskvice

9 h

0
Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Košarka

Navijači vrijeđali Jokića, ponavljali jednu riječ - VIDEO

10 h

0
'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

Košarka

'Idi kod Turaka, j*** se za pare': Šok optužbe Milice Dabović na račun Marine Maljković

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Planovi za napad na Iran ušli u završnu fazu

20

50

Osujećen teroristički napad, Francuska na nogama

20

47

Dodik: Mandić i Knežević su dobili ljudsku, moralnu i političku satisfakciju

20

33

Tramp nakon odluke Vrhovnog suda: "Uvodim globalne carine od 10 odsto"

20

20

Sjajna košarka u Boriku, Igokea vodi, Šarić blista

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner