Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde prvi su finalisti Kupa Radivoja Koraća, nakon pobjede protiv Spartaka rezultatom 86:69 u prvom polufinalu u Nišu.

Spartak je u posljednje vrijeme pravio dosta problema “crveno-bijelima”, a tako je bilo i ovaj put, sve do polovine treće dionice.

Subotičani su tada poveli rezultatom 56:49 i činilo se da će neizvjesna završnica odlučiti pobjednika. Međutim, tim Saše Obradovića pravi seriju 22:0 i dolazi do preokreta (71:49). Na taj način su prelomili utakmicu i osigurali plasman u svoje 11. uzastopno finale Kupa.

Najefikasniji u trijumfu aktuelnog šampiona bio je Džordan Nvora sa 22 poena, dok je dva manje ubacio Kodi Miler Mekintajer. Spartak je predvodio Olivije Hanlan sa 22 poena.

Crvena zvezda sada čeka protivnika u finalu, a to će biti bolji iz okršaja Partizana i Mege koji počinje u 20:30. Finale

je na programu sutra u istom terminu.