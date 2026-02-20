Dobra vijest za vaspitače - slijedi uvećanje plata

Na vanrednoj sjednici skupštine grada Banja Luka konsenzus i kompromis! Sve političke opcije danas na strani radnika Centra!

"Sve političke opcije koji smo mi pokušavali da izbegnemo i da ostanemo na strani radnika pokazale razumevanje i sve ruke su bile podignute u vazduh. Osećamo se kao pobednici prema našim kolegama koji već sada očekuju poruku da su njihovi računi dopunjeni", kaže Slađana Mišić, predsjednik Sindikalne organizacije banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Nakon godinu i po dana borbe konačno su ostvarili svoje zahtjeve, poručuje direktor Centra.

"Od ponedjeljka vrtići nastavljaju da rade redovno u svojim redovnim aktivnostima. Zahvaljujem se svima.", rekao je Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka.

Roditelje od marta očekuje poskupljenje, ovo je prvo uvećanje cijene u gotovo 20 godina.

"Izvučena je važna poruka, a to je da se veliki izazovi rješavaju kompromisom i konsenzusom. Danas su sve političke grupacije sjele i razgovarali Kako bi se obezbijedio određeni priliv u budžet Grada od oko 500.000 do milion kako bismo nadomjestili povećanje na 20 odsto zaposlenim u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke.

Prijedlog je bio da cijena iznosi 250 maraka, što SNSD nije prihvatio. Dogovoreno je povećanje koje će jednim dijelom pokriti rast plata radnicima, dok će ostatak gradonačelnik obezbijediti iz budžeta.

"Prioritet nam je da ne dođe do štrajka u vrtićima. Više od 2.500 roditelja svakodnevno vodi djecu u vrtiće i u ponedjeljak ne bi imali gdje da ih ostave", rekao je Dragan Lukač, šef Kluba odbornika SNSD-a.

Današnja sjednica donijela je i promjenu sistematizacije kako bi se zaposlili vaspitači u vrtićima u naseljima Paprikovac i Novoselija koji bi uskoro trebalo da počnu sa radom.