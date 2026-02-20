Mišićeva otkrila koliku će platu imati nakon povećanja

Izvor:
Štrajk nije politička akcija. Naš cilj je zaštita radnika. Prinuđeni smo na štrajk da bi zaštitili prava radnika. Do kraja vanredne skupštine otvoreni smo za vaša pitanja i saradnju.
Rekla je ovo Slađana Mišić, predsjednica Sindikalnog odbora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.
"Sa uvećanjem od 16,6 odsto, moja plata bi bila 1.966 maraka, onda zamislite moje kolege. Radim 30 godina, predsjednica sam Sindikalna organizacije, imam minuli rad i dodatak na rad u sindikatu", rekla je ona.
Prema njenim riječima, ono što je potpisano nije ispoštovano.
"Sredinom decembra grad je iznenada prekinuo saradnju sa nama. Naši zahtjevi su realni i opravdani. Isplata januarske plate", rekla je ona.
