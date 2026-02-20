Mišićeva otkrila koliku će platu imati nakon povećanja

Štrajk nije politička akcija. Naš cilj je zaštita radnika. Prinuđeni smo na štrajk da bi zaštitili prava radnika. Do kraja vanredne skupštine otvoreni smo za vaša pitanja i saradnju.

Rekla je ovo Slađana Mišić, predsjednica Sindikalnog odbora Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

"Sa uvećanjem od 16,6 odsto, moja plata bi bila 1.966 maraka, onda zamislite moje kolege. Radim 30 godina, predsjednica sam Sindikalna organizacije, imam minuli rad i dodatak na rad u sindikatu", rekla je ona.

Prema njenim riječima, ono što je potpisano nije ispoštovano.

"Sredinom decembra grad je iznenada prekinuo saradnju sa nama. Naši zahtjevi su realni i opravdani. Isplata januarske plate", rekla je ona.