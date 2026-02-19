Preminuo poznati banjalučki ljekar Milan Šipka

- Postoje ljudi čiji se profesionalizam pamti, ali i oni čija se snaga ličnosti osjeti i dugo nakon što odu. Takav je bio naš kolega dr Milan Šipka, specijalista oralne hirurgije, čiji nas je iznenadni odlazak duboko potresao. Bio je ljekar snažnog karaktera, izražene energije i beskompromisne posvećenosti poslu i pacijentima. Iza sebe ostavlja dubok trag u struci, ali i u sjećanjima svih koji su imali priliku da s njim rade i druže se. U mislima smo s njegovom porodicom, prijateljima i kolegama. Neka mu je vječna slava i hvala - poručili su iz Komore stomatologije Republike Srpske.

Milan Šipka sahranjen je danas na Centralnom gradskom groblju u Vrbanji.