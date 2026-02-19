Logo
Large banner

Zabranjena naplata parkinga u Merkatoru!

Izvor:

ATV

19.02.2026

16:05

Komentari:

0
Забрањена наплата паркинга у Меркатору!
Foto: ATV

Tržni centar Merkator od juče je uveo sistem naplate parkinga koji je već danas zabranjen nakon inspekcijske kontrole Grada Banjaluka.

Odjeljenje za komunalnu policiju u saradnji sa Odjeljenjem za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Banjaluka izvršilo je komunalno-inspekcijski nadzor u vezi sa naplatom parkinga koji je u vlasništvu TC Merkator.

Tramvaj Sarajevo

Hronika

Vozač tramvaja koji je udario u automobil u Sarajevu bio nadrogiran, istekla mu i vozačka dozvola

"Tom prilikom utvrđeno je da isti ne posjeduju Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova, djelatnost naplate parkinga, zaključen sa Gradom Banja Luka u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Odlukom o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Grada Banja Luka", kazao je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalnu policiju Radislav Gojković.

Dodao je da s obzirom na navedeno, tržišni inspektor Odjeljenja za inspekcijske poslove zabranio je obavljanje djelatnosti naplate parkinga do konačnog pribavljanja saglasnosti Skupštine grada Banje Luke.

Podijeli:

Tagovi :

Merkator

Naplata parkinga u Merkatoru

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач трамваја који је ударио у аутомобил у Сарајеву био надрогиран, истекла му и возачка дозвола

Hronika

Vozač tramvaja koji je udario u automobil u Sarajevu bio nadrogiran, istekla mu i vozačka dozvola

1 h

0
Упркос осудама: Човић угостио Томпсона

BiH

Uprkos osudama: Čović ugostio Tompsona

2 h

15
Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

Scena

Novinarka se pijana javila uživo sa ZOI

2 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Poznato kada se Dušan Vlahović vraća na teren

2 h

0

Više iz rubrike

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Banja Luka

Oprez! Lažni zdravstveni radnici zovu građane i nude jeftine lijekove

4 h

0
Још једно бањалучко насеље против измјене Регулационог плана

Banja Luka

Još jedno banjalučko naselje protiv izmjene Regulacionog plana

4 h

5
Вјетар рушио контејнере у Бањалуци

Banja Luka

Meteorolozi upozorili: Vjetar već pravi probleme u Banjaluci

5 h

0
Станивуковић "фрапиран" захтјевима васпитача, оптужио Јокановића: Лаже

Banja Luka

Stanivuković "frapiran" zahtjevima vaspitača, optužio Jokanovića: Laže

6 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Nakon hapšenja bivšeg princa Endruja: Oglasio se kralj Čarls

17

49

Dodik o susretu Čovića i Tompsona: Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva

17

46

Orban: Fides je u vođstvu, ali mora još da se radi

17

32

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

17

31

Narod priča: Gornja Radnja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner