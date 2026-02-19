Zabranjena naplata parkinga u Merkatoru!

Tržni centar Merkator od juče je uveo sistem naplate parkinga koji je već danas zabranjen nakon inspekcijske kontrole Grada Banjaluka.

Odjeljenje za komunalnu policiju u saradnji sa Odjeljenjem za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Banjaluka izvršilo je komunalno-inspekcijski nadzor u vezi sa naplatom parkinga koji je u vlasništvu TC Merkator.

"Tom prilikom utvrđeno je da isti ne posjeduju Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova, djelatnost naplate parkinga, zaključen sa Gradom Banja Luka u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Odlukom o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Grada Banja Luka", kazao je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalnu policiju Radislav Gojković.

Dodao je da s obzirom na navedeno, tržišni inspektor Odjeljenja za inspekcijske poslove zabranio je obavljanje djelatnosti naplate parkinga do konačnog pribavljanja saglasnosti Skupštine grada Banje Luke.