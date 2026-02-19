Logo
Large banner

Vozač tramvaja koji je udario u automobil u Sarajevu bio nadrogiran, istekla mu i vozačka dozvola

Izvor:

Avaz

19.02.2026

16:04

Komentari:

0
Возач трамваја који је ударио у аутомобил у Сарајеву био надрогиран, истекла му и возачка дозвола
Foto: Avaz

U Sarajevu se sinoć dogodila saobraćajna nesreća kada su se sudarili tramvaj i dva automobila kod Careve Ćuprije, a ono što je zabrinjavajuće je da je vozač tramvaja bio nadrogiran. Takođe, njemu je istekla i vozačka dozvola za upravljanje tramvajem.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, 18.02.2026. godine oko 20:20 sati, u ulici Obala Kulina Bana došlo je saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali šinsko vozilo-tramvaj i putničko motorno vozilo „VW Taigo“ i „VW Golf“.

- Oba vozača putničkih motornih vozila su ljekarski obrađena u Opštoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. Za muškarca N.K. (1987) iz Sarajeva, koji je upravljao tramvajem, utvrđeno je da ne posjeduje važeću vozačku dozvolu za upravljanje šinskim vozilom-tramvajem, za koju je isti izjavio da je istekla, što je konstatovano u Zapisniku.

Takođe, vozač N.K. je od strane policijskih službenika prvo testiran na prisustvo alkohola u organizmu, te je rezultat alkotestiranja bio negativan. Potom je vozač testiran na prisustvo opojnih droga, gdje je konstatovano da je isti pozitivan na prisustvo nedozvoljenih supstanci, nakon čega je imenovanom u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS izuzeta krv radi potrebne analize, u skladu s odredbama člana 159. stav 4. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Policijska uprava Stari Grad će protiv vozača N.K., kao i pravnog lica KJKP ”GRAS” i odgovornog lica u navedenom pravnom licu, pokrenuti prekršajni postupak Opštinskom sudu u Sarajevu – potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a KS.

Podijeli:

Tagovi :

tramvaj

Sarajevo

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка повријеђена у трамвајској несрећи пребачена на друго одјељење

Hronika

Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći prebačena na drugo odjeljenje

9 h

0
Полиција у просторијама Министарства и ГРАС-а: Изузима се документација

Hronika

Policija u prostorijama Ministarstva i GRAS-a: Izuzima se dokumentacija

9 h

0
Аутомобилом покушао ући међу демонстранте: Ево шта је све полиција пронашла код Ирфана Карића

Hronika

Automobilom pokušao ući među demonstrante: Evo šta je sve policija pronašla kod Irfana Karića

1 d

0
У Сарајеву завршени протести, наставак у суботу

Gradovi i opštine

U Sarajevu završeni protesti, nastavak u subotu

1 d

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил

Hronika

Detalji teške nesreće: Mladić (20) pokosio tri pješaka, jedan poginuo

4 h

0
Полиција трага за разбојницима: Давили старца док није открио гдје му је уштеђевина

Hronika

Policija traga za razbojnicima: Davili starca dok nije otkrio gdje mu je ušteđevina

4 h

0
Силовао девојчицу (9) у подруму, па добио максималну казну

Hronika

Silovao devojčicu (9) u podrumu, pa dobio maksimalnu kaznu

5 h

0
У току велика полицијска акција ”Вирус”, заплијењено седам килограма дроге

Hronika

U toku velika policijska akcija ”Virus”, zaplijenjeno sedam kilograma droge

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Nakon hapšenja bivšeg princa Endruja: Oglasio se kralj Čarls

17

49

Dodik o susretu Čovića i Tompsona: Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva

17

46

Orban: Fides je u vođstvu, ali mora još da se radi

17

32

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

17

31

Narod priča: Gornja Radnja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner