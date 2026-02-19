Vozač tramvaja koji je udario u automobil u Sarajevu bio nadrogiran, istekla mu i vozačka dozvola

U Sarajevu se sinoć dogodila saobraćajna nesreća kada su se sudarili tramvaj i dva automobila kod Careve Ćuprije, a ono što je zabrinjavajuće je da je vozač tramvaja bio nadrogiran. Takođe, njemu je istekla i vozačka dozvola za upravljanje tramvajem.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, 18.02.2026. godine oko 20:20 sati, u ulici Obala Kulina Bana došlo je saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali šinsko vozilo-tramvaj i putničko motorno vozilo „VW Taigo“ i „VW Golf“.

- Oba vozača putničkih motornih vozila su ljekarski obrađena u Opštoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta. Za muškarca N.K. (1987) iz Sarajeva, koji je upravljao tramvajem, utvrđeno je da ne posjeduje važeću vozačku dozvolu za upravljanje šinskim vozilom-tramvajem, za koju je isti izjavio da je istekla, što je konstatovano u Zapisniku.

Takođe, vozač N.K. je od strane policijskih službenika prvo testiran na prisustvo alkohola u organizmu, te je rezultat alkotestiranja bio negativan. Potom je vozač testiran na prisustvo opojnih droga, gdje je konstatovano da je isti pozitivan na prisustvo nedozvoljenih supstanci, nakon čega je imenovanom u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS izuzeta krv radi potrebne analize, u skladu s odredbama člana 159. stav 4. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Policijska uprava Stari Grad će protiv vozača N.K., kao i pravnog lica KJKP ”GRAS” i odgovornog lica u navedenom pravnom licu, pokrenuti prekršajni postupak Opštinskom sudu u Sarajevu – potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a KS.