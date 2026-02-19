Logo
Policija traga za razbojnicima: Davili starca dok nije otkrio gdje mu je ušteđevina

19.02.2026

19.02.2026

Полиција трага за разбојницима: Давили старца док није открио гдје му је уштеђевина
Foto: Pixabay

Beogradska policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su izvršili brutalno razbojništvo.

Prema nezvaničnim saznanjima, žrtva je prošla kroz pravu agoniju, prenosi Telegraf.

Napadači su bili detaljno pripremljeni za akciju. U dom žrtve upali su pod okriljem noći, a njihov primarni cilj bila je novčana ušteđevina koju je nesrećni čovjek godinama čuvao.

Žrtva je istražiteljima potvrdila da su razbojnici bili maskirani.

princ endru

Svijet

Detalji pada "osramoćenog princa": Endru uhapšen na svoj rođendan

Čim su ušli u objekat, muškarca su vezali, a potom počeli sa zvjerskim mučenjem.

Prema nezvaničnim informacijama, napadači su nesrećnog čovjeka davili i fizički maltretirali sve dok, u samrtnom strahu, nije otkrio tačnu lokaciju gdje se nalazi novac.

Nakon što su dobili šta su željeli, uzeli su svu ušteđevinu i pobjegli u nepoznatom pravcu.

