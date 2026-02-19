Policija traga za razbojnicima: Davili starca dok nije otkrio gdje mu je ušteđevina

Izvor:
Telegraf
19.02.2026
13:14
Beogradska policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su izvršili brutalno razbojništvo.
Prema nezvaničnim saznanjima, žrtva je prošla kroz pravu agoniju, prenosi Telegraf.
Napadači su bili detaljno pripremljeni za akciju. U dom žrtve upali su pod okriljem noći, a njihov primarni cilj bila je novčana ušteđevina koju je nesrećni čovjek godinama čuvao.
Žrtva je istražiteljima potvrdila da su razbojnici bili maskirani.
