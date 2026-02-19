Selak: Stvoriti zakonske uslove za bolji status sudskih policajaca

Izvor:
ATV
19.02.2026
14:27
Komentari:1
Ministar pravde Goran Selak Republike Srpske posjetio danas, u Banjaluci, Sudsku policiju Republike Srpske, gdje je sa predsjednicom Vrhovnog suda Republike Srpske Danielom Milovanović, prisustvovao, kolegijumu Sudske policije Republike Srpske.
Na Kolegijumu je analiziran izvještaj o radu Sudske policije za proteklu godinu, te je razgovarano o izazovima u radu sa kojima se suočavaju sudski policajci i preduzimanju konkretnih koraka da bi njihova uloga i položaj bili ojačani.
Ministar Selak je istakao da će raditi na stvaranju zakonskih uslova kojima će se omogućiti bolji status sudskih policajaca, izjednačavanje njihovih prava sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, prijem novih pripadnika i savremeno opremanje Sudske policije.
"Jake i stabilne institucije su temelj pravne sigurnosti i snage Republike Srpske. Istovremeno, očekujemo veću posvećenost, profesionalnost i punu odgovornost u izvršavanju poslova i zadataka. Samo redom, disciplinom i ispunjavanjem dužnosti možemo očuvati zakonitost, bezbjednost i dostojanstvo institucija Republike Srpske“, poručio je ovom prilikom ministar Selak
