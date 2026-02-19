Logo
Selak: Stvoriti zakonske uslove za bolji status sudskih policajaca

ATV

19.02.2026

14:27

Горан Селак и судска полиција
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Goran Selak Republike Srpske posjetio danas, u Banjaluci, Sudsku policiju Republike Srpske, gdje je sa predsjednicom Vrhovnog suda Republike Srpske Danielom Milovanović, prisustvovao, kolegijumu Sudske policije Republike Srpske.

Na Kolegijumu je analiziran izvještaj o radu Sudske policije za proteklu godinu, te je razgovarano o izazovima u radu sa kojima se suočavaju sudski policajci i preduzimanju konkretnih koraka da bi njihova uloga i položaj bili ojačani.

Ministar Selak je istakao da će raditi na stvaranju zakonskih uslova kojima će se omogućiti bolji status sudskih policajaca, izjednačavanje njihovih prava sa kolegama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, prijem novih pripadnika i savremeno opremanje Sudske policije.

Region

Tukla oca i brata, pa završila u zatvoru

"Jake i stabilne institucije su temelj pravne sigurnosti i snage Republike Srpske. Istovremeno, očekujemo veću posvećenost, profesionalnost i punu odgovornost u izvršavanju poslova i zadataka. Samo redom, disciplinom i ispunjavanjem dužnosti možemo očuvati zakonitost, bezbjednost i dostojanstvo institucija Republike Srpske“, poručio je ovom prilikom ministar Selak

Goran Selak

Sudska policija

