Institut za javno zdravstvo izdao hitno upozorenje

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske saopštio je da su mu se obratili zabrinuti građani koji su prijavili da primaju telefonske pozive od osoba koje se lažno predstavljaju u ime ove ustanove, nudeći na prodaju medicinske preparate i lijekove po visokim cijenama.

Kako navode iz Instituta, prevaranti se u razgovorima pozivaju na navodni „projekat sa švedskom vladom“, pokušavajući na taj način da steknu povjerenje građana i podstaknu ih na kupovinu.

Iz Instituta naglašavaju da je riječ o pokušaju obmane javnosti i zloupotrebi imena ove zdravstvene ustanove. Podsjećaju da se Institut ne bavi prodajom medicinskih preparata i lijekova, niti je registrovan za promet takvih proizvoda.

Sve aktivnosti Instituta, kako ističu, usmjerene su isključivo na unapređenje i očuvanje zdravlja stanovništva, promociju zdravih stilova života, prevenciju bolesti i informisanje javnosti o značaju zaštite zdravlja. Takve aktivnosti, dodaju, uvijek su blagovremeno najavljene putem sredstava javnog informisanja.

Iz Instituta pozivaju građane na dodatni oprez i apeluju da u slučaju prijema sličnih poziva odmah obavijeste nadležne organe. Takođe, savjetuju da ne dijele lične podatke i da ne vrše uplate po osnovu ovakvih poziva.