Institut za javno zdravstvo izdao hitno upozorenje

Izvor:

ATV

19.02.2026

14:08

Komentari:

0
Институт за јавно здравство издао хитно упозорење
Foto: ATV

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske saopštio je da su mu se obratili zabrinuti građani koji su prijavili da primaju telefonske pozive od osoba koje se lažno predstavljaju u ime ove ustanove, nudeći na prodaju medicinske preparate i lijekove po visokim cijenama.

Kako navode iz Instituta, prevaranti se u razgovorima pozivaju na navodni „projekat sa švedskom vladom“, pokušavajući na taj način da steknu povjerenje građana i podstaknu ih na kupovinu.

Iz Instituta naglašavaju da je riječ o pokušaju obmane javnosti i zloupotrebi imena ove zdravstvene ustanove. Podsjećaju da se Institut ne bavi prodajom medicinskih preparata i lijekova, niti je registrovan za promet takvih proizvoda.

MUP RS

Banja Luka

Oprez! Lažni zdravstveni radnici zovu građane i nude jeftine lijekove

Sve aktivnosti Instituta, kako ističu, usmjerene su isključivo na unapređenje i očuvanje zdravlja stanovništva, promociju zdravih stilova života, prevenciju bolesti i informisanje javnosti o značaju zaštite zdravlja. Takve aktivnosti, dodaju, uvijek su blagovremeno najavljene putem sredstava javnog informisanja.

Iz Instituta pozivaju građane na dodatni oprez i apeluju da u slučaju prijema sličnih poziva odmah obavijeste nadležne organe. Takođe, savjetuju da ne dijele lične podatke i da ne vrše uplate po osnovu ovakvih poziva.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

prevara

lijekovi

