Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak hitno hospitalizovan nekog sudara

Trinaestogodišnjak koji je juče povrijeđen u sudaru na putu između Novog Sada i Rumenke, dobrog opšteg stanja, primljen je na opservaciju u Institut za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine.

Kako saznaje „Dnevnik“, dječak je zadobio kontuziju glave i stomaka i nalazi se na odjeljenju dječije hirurgije.

O zdravstvenom stanju djevojke koja je takođe povrijeđena u nezgodi još uvijek nema informacija.

Juče oko 18 časova došlo je do saobraćajne nezgode na Rumenačkom putu.

Naime, na dijelu puta između Novog Sada i Rumenke došlo je do čeonog sudara dva vozila, od kojih je jedno sletijelo u kanal.