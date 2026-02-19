Logo
Large banner

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak hitno hospitalizovan nekog sudara

19.02.2026

11:36

Komentari:

0
Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак хитно хоспитализован неког судара
Foto: Unsplash

Trinaestogodišnjak koji je juče povrijeđen u sudaru na putu između Novog Sada i Rumenke, dobrog opšteg stanja, primljen je na opservaciju u Institut za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine.

Kako saznaje „Dnevnik“, dječak je zadobio kontuziju glave i stomaka i nalazi se na odjeljenju dječije hirurgije.

O zdravstvenom stanju djevojke koja je takođe povrijeđena u nezgodi još uvijek nema informacija.

Napitak Kafa

Zdravlje

Popijte ovaj napitak čim ustanete: Topi salo i uklanja nadutost

Juče oko 18 časova došlo je do saobraćajne nezgode na Rumenačkom putu.

Naime, na dijelu puta između Novog Sada i Rumenke došlo je do čeonog sudara dva vozila, od kojih je jedno sletijelo u kanal.

Podijeli:

Tagovi :

udes

dječak povrijeđen

Novi Sad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Попијте овај напитак чим устанете: Топи сало и уклања надутост

Zdravlje

Popijte ovaj napitak čim ustanete: Topi salo i uklanja nadutost

1 h

0
Цвијановић са амбасадором Аустрије у БиХ: Додатно оснажити успјешну сарадњу

Republika Srpska

Cvijanović sa ambasadorom Austrije u BiH: Dodatno osnažiti uspješnu saradnju

1 h

0
Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

Hronika

Akcija ”Smagler”: Mamula i Dule priznali krivicu, osuđeni na šest godina zatvora

1 h

0
Принц Ендру

Svijet

Uhapšen bivši britanski princ Endru

1 h

0

Više iz rubrike

Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

Hronika

Akcija ”Smagler”: Mamula i Dule priznali krivicu, osuđeni na šest godina zatvora

1 h

0
На плочнику испред зграде пронађено тијело: Жена скочила са прозора стана?

Hronika

Na pločniku ispred zgrade pronađeno tijelo: Žena skočila sa prozora stana?

2 h

0
Полиција истражује пријетње Јелени Тривић

Hronika

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

2 h

2
Ирфан Карић предат Тужилаштву: Поред дроге пронађена му и муниција

Hronika

Irfan Karić predat Tužilaštvu: Pored droge pronađena mu i municija

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja bivšeg princa Endrua

13

05

Otvoren objekat za verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja

13

03

Stevandić sa ambasadorom Italije u BiH: Sa Srpskom se mora razgovarati

12

56

Silovao devojčicu (9) u podrumu, pa dobio maksimalnu kaznu

12

54

Uhapšen haker koji je rezervisao smještaj u luksuznim hotelima za jedan cent

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner