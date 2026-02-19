Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak hitno hospitalizovan nekog sudara

19.02.2026
11:36
Trinaestogodišnjak koji je juče povrijeđen u sudaru na putu između Novog Sada i Rumenke, dobrog opšteg stanja, primljen je na opservaciju u Institut za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine.
Kako saznaje „Dnevnik“, dječak je zadobio kontuziju glave i stomaka i nalazi se na odjeljenju dječije hirurgije.
O zdravstvenom stanju djevojke koja je takođe povrijeđena u nezgodi još uvijek nema informacija.
Juče oko 18 časova došlo je do saobraćajne nezgode na Rumenačkom putu.
Naime, na dijelu puta između Novog Sada i Rumenke došlo je do čeonog sudara dva vozila, od kojih je jedno sletijelo u kanal.
