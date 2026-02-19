Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

Uz navođenje inicijala, policija je potvrdila da je Trivićeva prijavila slučaj, te da je u toku identifikacija osoba koje su joj prijetile.

"Nadležnoj policijskoj stanici lice J.T. iz Banjaluke juče je prijavila da je putem društvenih mreža dobila više poruka prijetećeg sadržaja, koje su kod iste izazvale osjećaj straha i ugroženosti", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Iz policije naglašavaju da je rad po navedenom predmetu u toku i da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Prijetnje zbog Tomsona

Podsjećamo, Trivićeva je prije dva dana objavila da je na Fejsbuku dobila niz prijetnji nakon što je kritikovala ustaške pokliče na koncertu Marka Perkovića Tompsona u Širokom Brijegu.

"Nakon moje objave o ustaškim pokličima i ustaškim obilježjima na koncertima Tompsona, na tu objavu komentarisali su mnogi, uglavnom Hrvati, osuđujući ono što je rečeno u toj objavi. Ali bilo je i vrlo eksplicitno prijetećih komentara koje objavljujem. Od toga da imam 'lijepo čelo za pištolj 7.62', do konstantnog pisanja 'za dom spremni' koje nedvosmisleno ukazuje, pa i poziva na masovne pokolje Srba jer je to bio zvanični slogan zločinačke Nezavisne Države Hrvatske", napisala je Trivićeva.