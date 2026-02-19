Logo
Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja bivšeg princa Endrua

Izvor:

Telegraf

19.02.2026

13:07

Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа
Foto: Tanjug/AP/Temilade Adelaja

Kralj Čarls oglasio se nakon hapšenja princa Endrua.

On je poslao saopštenje u kom navodi:

"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vijesti o Endruu Mauntbatenu-Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije.

Ненад Стевандић и Сара Ети Кастелани

Republika Srpska

Stevandić sa ambasadorom Italije u BiH: Sa Srpskom se mora razgovarati

Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i pravilan proces kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih organa.

U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i saradnju.

Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora da ide svojim tokom.

Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo ispravno da dalje komentarišem ovu stvar.

Злостављање

Hronika

Silovao devojčicu (9) u podrumu, pa dobio maksimalnu kaznu

U međuvremenu, moja porodica i ja ćemo nastaviti da obavljamo svoju dužnost i služimo vama svima. Čarls R."

