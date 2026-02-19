Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja bivšeg princa Endrua

Izvor:
Telegraf
19.02.2026
13:07
Kralj Čarls oglasio se nakon hapšenja princa Endrua.
On je poslao saopštenje u kom navodi:
"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vijesti o Endruu Mauntbatenu-Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije.
Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i pravilan proces kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih organa.
U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i saradnju.
Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora da ide svojim tokom.
Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo ispravno da dalje komentarišem ovu stvar.
U međuvremenu, moja porodica i ja ćemo nastaviti da obavljamo svoju dužnost i služimo vama svima. Čarls R."
