Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja bivšeg princa Endrua

Kralj Čarls oglasio se nakon hapšenja princa Endrua.

On je poslao saopštenje u kom navodi:

"Sa najdubljom zabrinutošću sam primio vijesti o Endruu Mauntbatenu-Vindzoru i sumnji na zloupotrebu javne funkcije.

Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i pravilan proces kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih organa.

U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i saradnju.

Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora da ide svojim tokom.

Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo ispravno da dalje komentarišem ovu stvar.

U međuvremenu, moja porodica i ja ćemo nastaviti da obavljamo svoju dužnost i služimo vama svima. Čarls R."