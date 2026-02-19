Detalji teške nesreće: Mladić (20) pokosio tri pješaka, jedan poginuo

Policija je jutros saopštila detalje teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na lokalnom putu u mjestu Gnojnica kod Lukavca, a u kojoj je jedan pješak poginuo, a dvojica su povrijeđena.

Nesreća se, kako je precizirano iz policije, dogodila u 18.15 sati, a učestvovali su automobil BMW kojim je upravljao E. Dž. (20) i tri pješaka, svi s područja Lukavca.

“U nesreći je smrtno je stradao pješak Đ. S. (66), čiju smrt je na mjestu događaja konstatovao ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac, dok je drugi pješak zadobio teške tjelesne povrede konstatovane od ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

O stepenu povreda trećeg pješaka ljekari se nisu izjasnili”, navode iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.