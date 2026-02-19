Logo
Detalji teške nesreće: Mladić (20) pokosio tri pješaka, jedan poginuo

Izvor:

Crna-hronika.info

19.02.2026

13:17

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Policija je jutros saopštila detalje teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na lokalnom putu u mjestu Gnojnica kod Lukavca, a u kojoj je jedan pješak poginuo, a dvojica su povrijeđena.

Nesreća se, kako je precizirano iz policije, dogodila u 18.15 sati, a učestvovali su automobil BMW kojim je upravljao E. Dž. (20) i tri pješaka, svi s područja Lukavca.

Илу-провалник-лопов-290925

Hronika

Policija traga za razbojnicima: Davili starca dok nije otkrio gdje mu je ušteđevina

“U nesreći je smrtno je stradao pješak Đ. S. (66), čiju smrt je na mjestu događaja konstatovao ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac, dok je drugi pješak zadobio teške tjelesne povrede konstatovane od ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

O stepenu povreda trećeg pješaka ljekari se nisu izjasnili”, navode iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Lukavac

Saobraćajna nesreća

poginuo pješak

