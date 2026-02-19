Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći prebačena na drugo odjeljenje

Izvor:
Kliks
19.02.2026
08:56
Direktor Opšte bolnice "Prim. dr Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović potvrdio je za "Kliks" da je stanje Ele Jovanović, povrijeđene u prošlonedjeljnoj tramvajskoj nesreći, bolje.
"Pacijentkinja je premještena sa jedinice intenzivne terapije na odjeljenje poluintenzivne njege, jutros je stanje stabilnije i u daljem poboljšanju", kazao je Gavrankapetanović.
Kako je dodao, liječenje se i dalje nastavlja uz anesteziološki nadzor i multidisciplinarni pristup te provođenje rehabilitacionih mjera u skladu s njenim trenutnim zdravstvenim stanjem.
Ela Jovanović (17) je hospitalizovana prošlog četvrtka nakon stravične tramvajske nesreće.
Nekoliko dana je bila životno ugrožena i u indukovanoj komi, ali su je ljekari u subotu probudili otkad kreće i postepeni napredak zdravstvenog stanja.
Ela dobija veliku podršku u svom oporavku od građana koji se od tramvajske nesreće svaki dan okupljaju na ulicama Sarajeva. U nekoliko navrata su išli i do Opšte bolnice i pružali joj podršku.
