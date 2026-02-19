Logo
Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći prebačena na drugo odjeljenje

Izvor:

Kliks

19.02.2026

08:56

Komentari:

0
Дјевојка повријеђена у трамвајској несрећи пребачена на друго одјељење
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Direktor Opšte bolnice "Prim. dr Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović potvrdio je za "Kliks" da je stanje Ele Jovanović, povrijeđene u prošlonedjeljnoj tramvajskoj nesreći, bolje.

"Pacijentkinja je premještena sa jedinice intenzivne terapije na odjeljenje poluintenzivne njege, jutros je stanje stabilnije i u daljem poboljšanju", kazao je Gavrankapetanović.

Kako je dodao, liječenje se i dalje nastavlja uz anesteziološki nadzor i multidisciplinarni pristup te provođenje rehabilitacionih mjera u skladu s njenim trenutnim zdravstvenim stanjem.

Ela Jovanović (17) je hospitalizovana prošlog četvrtka nakon stravične tramvajske nesreće.

Nekoliko dana je bila životno ugrožena i u indukovanoj komi, ali su je ljekari u subotu probudili otkad kreće i postepeni napredak zdravstvenog stanja.

Ela dobija veliku podršku u svom oporavku od građana koji se od tramvajske nesreće svaki dan okupljaju na ulicama Sarajeva. U nekoliko navrata su išli i do Opšte bolnice i pružali joj podršku.

