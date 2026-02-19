Meteorolozi upozorili: Vjetar već pravi probleme u Banjaluci

Vjetar koji duva u Banjaluci, ali i drugim dijelovima Srpske, počeo je da pravi probleme.

Naime, u blizini kružnog toka "Štipaljka" srušena su dva kontejnera.

Jedan od njih završio je na saobraćajnici pa se vozači mole za oprez ukoliko prolaze ovom dionicom.

Upozorenje meteorologa

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za veliki dio Republike Srpske.

Upozorenje je izdato za četvrtak, 19. februar, zbog snažnog, olujnog vjetra.

Udari vjetra od 50 do 70 kilometara na sat, očekuju se lokalno u brdsko-planinskim predjelima u Krajini.

Najsnažniji vjetar prognozira se za Hercegovinu gdje bi udari mogli dostizati brzinu od 90 kilometara na sat.

Na sjeveru slab do umjeren vetar uz udare od 30 do 50 kilometara na sat.

Prognoza do nedjelje

U noći sa četvrtka na petak na planinama i ponegdje u nižim predjelima očekuje se kiša koja će preći u susnježicu i snijeg i biće sve hladnije, a maksimalna temperatura vazduha biće od osam na istoku do 16 stepeni na sjeveru, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.

U petak, 20. februara, biće hladnije uz padavine - u nižim predjelima u Krajini i istoku kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, na planinama snijeg, a na jugu će padati jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom, ali će padavine uveče slabiti.

Maksimalna temperatura vazduha biće od četiri na zapadu do 12 stepeni na jugu, u višim predjelima od dva stepena, a minimalna uveče od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim predjelima na zapadu od minus pet stepeni.

U subotu, 21. februara, biće pretežno oblačno sa povremenom susnježicom i slabim snijegom, koji će poslije podne prestati, a minimalna temperatura vazduha biće od minus pet do minus jedan stepen, na jugu do tri, u višim predjelima na zapadu od minus sedam, dok će maksimalna biti od tri do sedam, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus jedan stepen.

U nedjelju, 22. februara, biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i toplije, tokom dana je moguća prolazna kiša, a minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do četiri, u višim predjelima od minus četiri stepena, dok će maksimalna biti od devet do 14, u višim predjelima od šest stepeni.