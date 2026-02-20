U Prijedoru potpisani ugovori o stipendiranju

Pravo na stipendije ostvarilo je 309 mladih prijedorčana, a javni poziv odnosio se na kategorije socijalnog statusa, opšteg uspjeha i deficitarnih zanimanja. Ovakva vrste podrške je prilika da se nagrade učenici i studenti koji kontinuirano ulažu svoj trud u obrazovanje.

„Ovo je ulaganje u mladost, i nadam se da i svaki student i svaki srednjoškolac uz podstrek grada preko ove stipendije planira da ostane u našem gradu i da tako doprinese samoj okolini“ kaže Žarko Zgonjanin, student

„Ova stipendija je vrlo značajna za nas učenike prije svega kao neki podsticaj za budućnost a i takođe kao i dokaz našeg zalaganja i truda“, rekla je Milica Gajić, učenica.

Dugoročni plan je da grad Prijedor kroz otvaranje Centra za visoko obrazovanje koji podrazumijeva ogranke Univerziteta iz Banja Luke zvanično postane studentski grad. Gradska uprava u tome žili biti ključni oslonac.

„Želimo na ovaj način da podstaknemo i učenike i svakako studente da dobiju taj vjetar u leđa, da ostvaruju što bolje rezultate da uče, da im pomognemo da prevaziđu sve teškoće koje se mogu naći finansijske prirode u njihovom puta školovanja“, kaže Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

Da grad čvrsto stoji iza ovih planova govore i brojke. Ukupan budžet za stipendije u odnosu na prethodne godine uvećan je za 40 hiljada maraka, čime je omogućeno i povećanje mjesečnih davanja. Tako studentska stipendija danas iznosi 200, dok je učenička 120 konvertibilnih maraka, što grad Prijedor svrstava u sam vrh lokalnih zajednica po visini direktne podrške mladima.