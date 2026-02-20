Logo
Prijedor: Načelnik kažnjen jer nije zakrpio rupu na putu

Izvor:

SRNA

20.02.2026

10:21

Komentari:

0
Foto: ATV

Osnovni sud u Prijedoru utvrdio je da je vršilac dužnosti (v.d.) načelnika gradskog Odjeljenja za saobraćaj Aleksandar Šobot odgovoran za neblagovremeno otklanjanje udarne rupe na kolovozu i pravosnažno ga osudio na novčanu kaznu od 1.000 KM, pod uslovom da u roku od godinu dana ne učini prekršaj jednake težine ili teži.

Oštećenje kolovoza u ulici Koje Medića u Prijedoru utvrđeno je, izmjereno i fotografisano prilikom uviđaja saobraćajne nezgode 27. marta 2024. godine u kojoj je na putničkom automobilu "golf" nastala materijalna šteta od udarne rupe dimenzija 110 sa 60 i duboke oko 10 centimetara.

Sud je utvrdio da Šobot u svojstvu v.d. načelnika gradskog Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove nije obavljao poslove s ciljem održavanja javnog puta radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja.

Šobot je pred Sudom izjavio da prihvata odgovornost, da mu je žao zbog prekršaja, ali da, zbog složenih i dugotrajnih tenderskih procedura, nije mogao dati nalog za saniranje rupe.

On je rekao da je odmah po okončanju propisane procedure udarna rupa zakrpljena.

Prekršajni postupak pokrenut je po zahtjevu Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor.

Šobot je dužan da plati 150 KM sudskih troškova, a oštećeni čiji su inicijali S.V. je, radi eventualnog imovinsko-pravnog zahtjeva, upućen na parnični postupak, navedeno je u odluci Osnovnog suda.

