Језиви снимци катастрофе: Експлодирао камион пун гаса

Извор:

АТВ

20.02.2026

10:02

Експлозија камиона у Чилеу
Фото: Screenshot / X

У раним јутарњим сатима, камион који је превозио течни гас експлодирао је на укрштању Рута 5 Норте и Генерал Веласкез авеније у главном граду Чилеа, Сантијагу, остављајући иза себе призоре потпуне катастрофе.

У несрећи је најмање четворо људи изгубило живот, док је 17 повријеђено, међу њима петоро у животној опасности.

Према прелиминарним снимцима и изјавама тужилаштва, камион је при великој брзини изгубио контролу, ударио у заштитну ограду и преврнуо се.

У тренутку превртања настала је пукотина на резервоару, гас се нагло ослободио, а варница је изазвала масивну експлозију која је захватила најмање седам возила, укључујући аутомобиле и мотоцикле на доњим нивоима ауто-пута.

Борба која је трајала девет сати

Из камиона се одмах након детонације подигла огромна црна печурка дима, видљива километрима широм сјеверног дијела главног града.

Ватрена стихија је отварала нове жаришне тачке, а ватрогасци, чак 25 јединица борили су се сатима да стабилизују ситуацију и охладе цилиндар како би спријечили секундарне експлозије.

Један од погинулих је и возач камиона, чији је идентитет компанија потврдила.

Снимци до којих су медији дошли приказују тренутак детонације и ширење пламена ка колони возила која се већ налазила на ауто-путу, многи возачи дословно нису имали куда да побјегну.

Гувернер Метрополитанске регије, Клаудио Орего, потврдио је да је изгорјело "између седам и девет возила“, као и више возила у оближњем ауто-отпаду који се запалио усљед топлотног удара.

Сумња на недозвољену брзину

Тужитељка Макарена Кањас навела је да прелиминарни снимци показују да је узрок несреће највјероватније неприлагођена брзина. Према изјавама полиције Чилеа, камион је у 8:22 часова нагло изгубио стабилност приликом уласка на мост и ударио је у баријеру, након чега се преврнуо, што је довело до катастрофалног расипања гаса и експлозије.

Службе хитне помоћи (САМУ) и тимови ауто-пута збринули су све повријеђене, док су тројица тешко повријеђених мушкараца пребачена у Поста Централ, највећи ургентни центар у Чилеу.

Реакције власти и упозорења становништву

Предсједник Габриел Бориц, који борави на Ускршњем острву, саопштио је да је у контакту са локалним властима и да су државне службе "у пуној мобилизацији како би заштитиле становништво од посљедица густог дима“.

Командант ватрогасне јединице Квиликура, Родриго Еспиноза, оцијенио је да је "контролисање пожара било изузетно тешко", док се истрага о тачном узроку наставља.

Експлозија

Саобраћајна несрећа

