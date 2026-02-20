Dan žalosti u Doboju zbog smrti Borislava Paravca

U Doboju je Dan žalosti zbog smrti Borislava Paravca, nekadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH i senatora Republike Srpske.

Povodom smrti uglednog društveno-političkog radnika i funkcionera Republike Srpske i BiH u 11.00 časova biće održana komemoracija u velikoj sali Pavlović univerziteta.

Sahrana Paravca je u 13.00 časova na lokalnom groblju u Kostajnici kod Doboja.

Paravac je preminuo u srijedu, 18. februara, u Doboju, nakon duže i teške bolesti.