Dan žalosti u Doboju zbog smrti Borislava Paravca

Izvor:

SRNA

20.02.2026

07:47

Komentari:

0
Дан жалости у Добоју због смрти Борислава Паравца
Foto: Pixabay

U Doboju je Dan žalosti zbog smrti Borislava Paravca, nekadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH i senatora Republike Srpske.

Povodom smrti uglednog društveno-političkog radnika i funkcionera Republike Srpske i BiH u 11.00 časova biće održana komemoracija u velikoj sali Pavlović univerziteta.

Društvo

U Srpskoj rođeno 25 beba

Sahrana Paravca je u 13.00 časova na lokalnom groblju u Kostajnici kod Doboja.

Paravac je preminuo u srijedu, 18. februara, u Doboju, nakon duže i teške bolesti.

Borislav Paravac

Doboj

dan žalosti

