Dan žalosti u Doboju zbog smrti Borislava Paravca

U Doboju je Dan žalosti zbog smrti Borislava Paravca, nekadašnjeg srpskog člana Predsjedništva BiH i senatora Republike Srpske.
Povodom smrti uglednog društveno-političkog radnika i funkcionera Republike Srpske i BiH u 11.00 časova biće održana komemoracija u velikoj sali Pavlović univerziteta.
U Srpskoj rođeno 25 beba
Sahrana Paravca je u 13.00 časova na lokalnom groblju u Kostajnici kod Doboja.
Paravac je preminuo u srijedu, 18. februara, u Doboju, nakon duže i teške bolesti.
