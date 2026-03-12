Logo
Nesreća kod Doboja: Teretnjakom pokosio pješaka

12.03.2026

17:10

Foto: ATV

Na području Doboja povrijeđen je pješak čiji su inicijali M.Đ. kada ga je udarilo teretno vozilo.

Iz Policijske uprave Doboj rečeno je da je povrijeđena osoba van životne opasnosti i zbrinuta je u dobojskoj bolnici.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 14.15, a teretnim vozilom “fijat” upravljao je vozač iz opštine Doboj Jug čiji su inicijali I.H.

Pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je u pitanju Ivan Vijoglava

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

