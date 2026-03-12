Nesreća kod Doboja: Teretnjakom pokosio pješaka

Na području Doboja povrijeđen je pješak čiji su inicijali M.Đ. kada ga je udarilo teretno vozilo.

Iz Policijske uprave Doboj rečeno je da je povrijeđena osoba van životne opasnosti i zbrinuta je u dobojskoj bolnici.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 14.15, a teretnim vozilom “fijat” upravljao je vozač iz opštine Doboj Jug čiji su inicijali I.H.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.