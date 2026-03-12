Nesreća kod Doboja: Teretnjakom pokosio pješaka

Autor:ATV
12.03.2026
17:10
Komentari:0
Na području Doboja povrijeđen je pješak čiji su inicijali M.Đ. kada ga je udarilo teretno vozilo.
Iz Policijske uprave Doboj rečeno je da je povrijeđena osoba van životne opasnosti i zbrinuta je u dobojskoj bolnici.
Saobraćajna nesreća dogodila se u 14.15, a teretnim vozilom “fijat” upravljao je vozač iz opštine Doboj Jug čiji su inicijali I.H.
Hronika
Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.
Hronika
Hronika
Hronika
Hronika
