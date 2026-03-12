Pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je u pitanju Ivan Vijoglava

Na obali tise pronađeno je tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je Ivan Vijoglava (35), koji je nestao 3.januara, u Adarcu kod Zrenjanina.

Njegova majka ispričala je ranije za medije da je njen sin bio u kafani u Adarcu sa prijateljima kada mu se izgubio svaki trag.

"Bio je sa četvoricom prijatelja. Oni su svi otišli prije njega iz kafane. Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu", priča majka Lila.

Pokušavali su da ga kontaktiraju i telefonom, ali mobilni mu je isključen još od nestanka.

Srbija Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

"Naravno da smo pokušavali da ga zovemo. Međutim, Ivanov telefon je od te noći nestanka ugašen. Mi smo slali molbu policiji da objavi nestanak. U međuvremenu smo se čuli sa svim ljudima koji su sa Ivanom bili u kafani, ali niko ništa ne zna", ispričala je neutešna majka Lila, prenosi Blic.