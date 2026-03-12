Logo
Large banner

Pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je u pitanju Ivan Vijoglava

Autor:

ATV

12.03.2026

17:06

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Na obali tise pronađeno je tijelo muškarca za kojeg se sumnja da je Ivan Vijoglava (35), koji je nestao 3.januara, u Adarcu kod Zrenjanina.

Njegova majka ispričala je ranije za medije da je njen sin bio u kafani u Adarcu sa prijateljima kada mu se izgubio svaki trag.

"Bio je sa četvoricom prijatelja. Oni su svi otišli prije njega iz kafane. Ivan je ostao sam sa vlasnikom do fajronta. Vlasnik mi je rekao da je zatvorio kafanu, da je Ivan otišao, ali da ne zna u kom pravcu", priča majka Lila.

Pokušavali su da ga kontaktiraju i telefonom, ali mobilni mu je isključen još od nestanka.

Дарко и Драган Лазић

Srbija

Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

"Naravno da smo pokušavali da ga zovemo. Međutim, Ivanov telefon je od te noći nestanka ugašen. Mi smo slali molbu policiji da objavi nestanak. U međuvremenu smo se čuli sa svim ljudima koji su sa Ivanom bili u kafani, ali niko ništa ne zna", ispričala je neutešna majka Lila, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

pronađeno tijelo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

судар код Центрума

Hronika

Sudar kod Centruma doveo do kolapsa u saobraćaju

3 h

0
Саобраћајна незгода код Приједорске петље

Hronika

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

4 h

0
Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Hronika

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

4 h

4
Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци

Hronika

Uhapšen službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog tužilaštva u Banjaluci

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Detalji udesa kod Prijedorske petlje: Tri osobe prebačene na UKC

20

04

Sagi o banjalučkom parkingu nema kraja: Stanivuković najavljuje novu odluku

19

57

Pod lupom svaki evro: BiH pooštrava kontrolu gotovine na granicama

19

54

Moskva upozorava: Na pragu smo najveće energetske krize u istoriji

19

50

Dodik: Svaka žena zaslužuje pažnju i poštovanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner