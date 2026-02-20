Logo
Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

ATV

ATV

20.02.2026

15:06

Шиљак и Селак
Foto: SPS

Dosadašnji odbornik SP-a u Skupštini opštine Sokolac Bojan Šiljak pristupio je Socijalističkoj partiji (SPS) Srpske nakon razgovora sa predsjednikom partije Goranom Selakom.

Šiljak je istakao da je odluku o pristupanju SPS-u donio vođen uvjerenjem da je riječ o političkoj organizaciji koja dosljedno zastupa interese Republike Srpske, štiti njene institucije i istovremeno nudi konkretna rješenja za svakodnevne probleme građana.

Selak je poželio dobrodošlicu Šiljku, naglasivši da činjenica da se sve veći broj odbornika i javnih ličnosti odlučuje da pristupi SPS-u predstavlja potvrdu da građani prepoznaju iskrenu i nacionalno odgovornu politiku.

"Problem svakog čovjeka je problem Socijalističke partije Srpske. Zato smo osnovani i zato radimo, da rješavamo realne životne izazove i da gradimo društvo koje je stabilno, pravedno i napredno. U SPS-u nema prazne priče, već konkretan rad na terenu i podrška svakom čovjeku", poručio je Selak.

U SPS-u ističu da će dolazak odbornika Šiljka dodatno ojačati organizaciju u Sarajevsko-romanijskoj regiji i doprinijeti snažnijem političkom djelovanju u interesu građana.

SP ostala bez odbornika

Bojan Šiljak je na prethodnim lokalnim izborima osvojio odbornički mandat ispred Socijalističke partije (SP).

On je dobio povjerenje 118 glasača.

Ovim je SP ostala bez ijednog odbornika u sokolačkoj Skupštini, jer je Šiljak jedini sa njihove liste prošao u skupštinske klupe.

SPS

Socijalistička partija

Goran Selak


