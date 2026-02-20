Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

Izvor:
ATV
20.02.2026
15:06
Dosadašnji odbornik SP-a u Skupštini opštine Sokolac Bojan Šiljak pristupio je Socijalističkoj partiji (SPS) Srpske nakon razgovora sa predsjednikom partije Goranom Selakom.
Šiljak je istakao da je odluku o pristupanju SPS-u donio vođen uvjerenjem da je riječ o političkoj organizaciji koja dosljedno zastupa interese Republike Srpske, štiti njene institucije i istovremeno nudi konkretna rješenja za svakodnevne probleme građana.
Selak je poželio dobrodošlicu Šiljku, naglasivši da činjenica da se sve veći broj odbornika i javnih ličnosti odlučuje da pristupi SPS-u predstavlja potvrdu da građani prepoznaju iskrenu i nacionalno odgovornu politiku.
"Problem svakog čovjeka je problem Socijalističke partije Srpske. Zato smo osnovani i zato radimo, da rješavamo realne životne izazove i da gradimo društvo koje je stabilno, pravedno i napredno. U SPS-u nema prazne priče, već konkretan rad na terenu i podrška svakom čovjeku", poručio je Selak.
U SPS-u ističu da će dolazak odbornika Šiljka dodatno ojačati organizaciju u Sarajevsko-romanijskoj regiji i doprinijeti snažnijem političkom djelovanju u interesu građana.
Bojan Šiljak je na prethodnim lokalnim izborima osvojio odbornički mandat ispred Socijalističke partije (SP).
On je dobio povjerenje 118 glasača.
Ovim je SP ostala bez ijednog odbornika u sokolačkoj Skupštini, jer je Šiljak jedini sa njihove liste prošao u skupštinske klupe.
