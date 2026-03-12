Logo
Large banner

Nakon govora iranskog vrhovnog vođe: Skočile cijene nafte

Izvor:

Agencije

12.03.2026

22:17

Komentari:

0
Након говора иранског врховног вође: Скочиле цијене нафте
Foto: Pexels

Cijene nafte su danas skočile za oko 10 odsto zbog rizika da će snabdijevanje energentima kroz Persijski zaliv vjerovatno ostati obustavljeno duže vrijeme.

Tako je nafta Brent bila na nivou od oko 102 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala se na oko 97 dolara po barelu.

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, u svojoj prvoj izjavi rekao da Ormuski moreuz treba da ostane zatvoren.

Time je nastavljena zapaljiva retorika Teherana i produženi rizici trajanja poremećaja snabdijevanja nakon što je preko noći pogođeno više tankera u blizini pomenutog moreuza.

Izjava se poklopila sa udarima sve većeg intenziteta između Irana, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i članica Savjet za saradnju u Persijskom zalivu, prenosi Tanjug.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Netanjahu: Iran više nije ista zemlja

Tankeri nisu mogli da primaju isporuke iz zaliva od početka sukoba ovog mjeseca, što se odrazilo na 20 odsto svjetske trgovine i primoralo članice GCC-a da smanje proizvodnju za 10 miliona barela dnevno kako su popunjavani kapaciteti skladištenja.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) je saopštila da je poremećaj bio najveći na tržištu nafte u istoriji, što je navelo njene članice da se dogovore o oslobađanju 400 miliona barela strateških zaliha.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

Izrael Iran

Iran

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Cijene goriva

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

пумпа

Ekonomija

Puštanje rezervi - niz olakšanja: Hoće li cijene goriva prestati da rastu?

4 h

0
Анђелка Кузмић

Ekonomija

Kuzmić: Mađarska nastavlja da ulaže u modernizaciju poljoprivrede u Srpskoj

4 h

0
Експлодирало злато: Ево шта се крије иза раста цијена

Ekonomija

Eksplodiralo zlato: Evo šta se krije iza rasta cijena

7 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Vlada Srpske usvojila Odluku o određivanju marže na naftu i naftne derivate

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

19

Srušio se američki vojni avion

23

11

Ferencvaroš savladao Bragu

23

04

Siner u polufinalu Indijan Velsa

22

55

Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

22

52

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner