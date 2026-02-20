Naučnik likvidiran ispred kuće, otkrio da je na još jednoj planeti moguć život?

Ugledni američki naučnik koji je doprinio otkriću vode na jednoj udaljenoj planeti misteriozno je upucan i ubijen na prednjem tremu svoje kuće u pustinjskoj oblasti Kalifornije.

Karl Grilmajer (67) identifikovan je kao žrtva smrtonosne pucnjave u Lijanu, ruralnom području sjevernog dijela Los Anđelesa, prenio je Dejli mejl.

Kolege su istraživanje Grilmajera nazvale „genijalnim“ i navele da je otkriće vode „signalni pokazatelj da su uslovi na toj planeti povoljni za život“.

Detalji napada i intervencija policije

Astrofizičar je pronađen sa prostrelnom ranom na prednjem tremu svoje kuće nakon što su detektivi iz odjeljenja za ubistva Kancelarije šerifa okruga Los Anđeles reagovali na dojavu o napadu smrtonosnim oružjem nešto poslije 6 časova ujutru.

Hitne službe pokušale su mjere reanimacije, ali je proglašen mrtvim na licu mjesta, saopštila je Kancelarija šerifa okruga Los Anđeles.

Osumnjičeni uhapšen zbog više krivičnih djela

Tokom istrage dojave o pucnjavi, šerifska stanica u Palmdejlu reagovala je na krađu automobila u istom području i uhapsila muškarca po imenu Fredi Snajder (29), koji je označen kao osoba od interesa u slučaju ubistva Grilmajera.

Snajder je uhapšen zbog sumnje na ubistvo, krađu automobila i provalu. Nalazi se u pritvoru uz kauciju od dva miliona dolara. Organi reda nisu objavili motiv navodnog ubistva. Nije jasno da li su se dvojica muškaraca poznavala niti da li je pucnjava bila ciljana.

Kancelarija šerifa okruga Los Anđeles nije objavila fotografiju Snajdera nakon hapšenja niti dodatne informacije o slučaju.

Naučna karijera i doprinos astronomiji

Grilmajer je posvetio više od 40 godina unapređenju nauke. Bio je istaknuti astrofizičar na Kalifornijskom institutu za tehnologiju, gdje je radio sa Univerzitetskim centrom za obradu i analizu infracrvenih podataka, koji sarađuje sa NASA.

Grilmajerov prijatelj i kolega, astronom Serhio Farhardo-Akosta, rekao je za Los Anđeles tajms da je on „veoma poznat u astronomiji i veoma priznati naučnik“.

„Njegovo nasljeđe će živjeti zauvijek“, dodao je Farhardo-Akosta.

Rekao je publikaciji da je Grilmajer volio da živi u udaljenom području doline Antilope kako bi mogao da posmatra zvijezde noću. Grilmajer je čak izgradio opservatoriju sa nekoliko teleskopa u svojoj kući i leteo avionima u slobodno vrijeme.

Njegov kolega ga je opisao kao ozbiljnog i načitanog, sa smislom za humor. Farhardo-Akosta je rekao da je njegovo otkriće vode na udaljenoj planeti bilo „genijalno“.

„On je ovjekovječen jer se otkriće tih galaktičkih tokova pripisuje njemu“, dodao je.

Grilmajer je takođe bio poznat u naučnoj zajednici po svojim istraživanjima o formiranju i evoluciji Mliječnog puta.

Istraga u toku

Istraga o njegovoj smrti je u toku. Uhapšeni Snajder se još nije izjasnio o optužbama protiv njega i nije jasno da li je angažovao advokata.

(Telegraf)