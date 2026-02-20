Logo
Merkator neće moći naplaćivati parking

ATV

20.02.2026

I dok jedni razumiju odluku o naplati parkinga i podržavaju je drugi je smatraju ishitrenom.

„U tržnim centrima onih prvih sat ili dva budu besplatni i to je sasvim okej, ako ste došli da obavite kupovinu. Razumijem tržne centre koji pokušavaju da oslobode parkinge za svoje kupce a ustvari neko okolo se parkira i zauzme cijeli dan parking. Iz tog smjera razumijem“, kažu građani.

„Kao radnik mogu reći da nisu sprovedene određene mjere kako bi se radnici zaštitili, u tom smislu mušterije kad dođu kod njih je okej prva dva sata džabe posle plaćaju ali nema smisla za radnike. Da se dobiju sve dozvole prvo, pa da se smisli kako da se olakša radnicima", dodaju građani.

Nakon uvedene naplate iz inspektorata naglašavaju da su izašli na teren na poziv uznemirenih građana koji su telefonski prijavili naplatu parkiranja.

„ Odlučio sam da zajedno sa tržišnom inspekcijom posjetim objekat i vidim o čemu se radi. Kada smo dobili dokumentaciju vidili smo da oni u suštini nemaju saglasnost skupštine grada Banjaluka. S obzirom da nisu imali potrebnu dokumentaciju, naložili smo zabranu naplate parkiranja i podizanja rampe", kaže Siniša Štrbac, inspektor.

Iz kompanije Merkator do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na naš upit u vezi sa uvođenjem naplate parkinga i detaljima ove odluke.

