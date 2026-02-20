Logo
Obradović: Sjajna posljednja četvrtina, odbrana presudan faktor

Nikola Lučić

20.02.2026

18:53

Обрадовић: Сјајна посљедња четвртина, одбрана пресудан фактор
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je veća energija i dobra odbrana u posljednjoj četvrtini bila ključ plasmana njegove ekipe u finale Kupa Radivoja Koraća.

Zvezda će sutra imati priliku da osvoji rekordnu šestu uzastopnu titulu pobjednika Kupa.

„Obje ekipe su pokazale dobar nivo igre. Publika može da bude zadovoljna. Ono što je nama bio zaštitni znak, to je ta zadnja četvrtina u kojoj pravimo razliku. Dižemo odbranu na viši nivo i ispostavilo se da smo napravili tu veliku seriju. Energija koju imamo je doprinijela da se održi ta konstanta i da odigramo vrlo kvalitetan meč“, rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Šef struke „crveno-bijelih“ ne razmišlja o protivniku u finalu.

„Najvažnije je da održimo nivo igre u odbrani ko god bude bio protivnik. Biće sigurno veoma teško, mislim da smo rasporedili minutažu igračima i da ćemo biti svježi za odlučujuću utakmicu“, izjavio je Obradović.

Zadovoljan prolaskom u finale bio je i Dejan Davidovac.

„Očekivano teška utakmica protiv Spartaka, najvažnije je da smo pobijedili i da smo korak bliže našem cilju. Bili smo svjesni da su u dobrom ritmu i da mogu da nas pobijede. Zbili smo redove, krenuli da igramo fizički na najvišem nivou i to je razlog velike serije“, izjavio je Dejan Davidovac.

kup radivoja koraća

KK Crvena zvezda

