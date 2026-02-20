Sjajna košarka u Boriku, Igokea vodi, Šarić blista

Počela je druga polufinalna utakmica Kupa Mirza Delibašić u Banjaluci, Igokea na startu ima prednost protiv domaćeg Borca.

Na tribinama Borika oko 1.000 gledalaca posmatra ovaj susret koji će dati učesnika finala gdje je ranije svoje mjesto izborila Bosna.

Sarajevski tim pobijedio je Široki 90:71.

U ekipi Borca nema Noe Farahana, dok Aleksandrovčanima nedostaje Marko Jeremić.

Nakon prve četvrtine, Igokea vodi protiv Borca 29:21. Već sada je dvocifren Aleksandar Lazić koji je postigao 11 poena, a osam je ubacio Nikola Popović.

Kod domaćih, Dušan Makitan sa četiri koliko su dali Kuper i Heris. Četvrtinu je lijepom potezom i poenika zatvorio mladi Nikola Šarić.

Nikola Šarić obilježio je drugu dionicu utakmice, ubacio je 12 poena sve iz individualnih akcija i igre jedan na jedan i zahvaljujući tome Borac je prišao na posjed zaostatka, a na odmor se otišlo sa vođstvom Igokee 49:44.

Aleksandrovčani prave prednost ofanzivnim skokom i poenima iz druge šanse. U prvi minutima četvrtine, Igokea je igrala agresivnu odbranu koja je urodila plodom sve do Šarićeve serije koji je za sada prvo ime susreta, a riječ je o košarkašu koji je rođen 2005. godine.

Njegov vršnjak Dušan Makitan dodao je osam poena. Kod branioca trofeja, Popović ima 12, a Pjer Luis i Lazić po 11. Amerikanac je vlasnik najboljeg poteza poluvremena, jer je publiku počastio atraktivnim zakucavanjem. Gledamo dobru i zanimljivu košarku.