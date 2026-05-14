Frizura koja podmlađuje 10 godina: Jednostavna za stilizovanje

Nova verzija boba osvaja ulice jer je laka za održavanje i daje mladalački izgled, koji podmlađuje i za 10 godina.

Ova verzija legendarne bob frizure je bejbi bob, a već je osvojila modne influenserke i poznate žene širom svijeta. Kratka, šik i jednostavna za stilizovanje, ova frizura kombinuje retro estetiku sa modernim trendovima, pružajući dozu svježine i elegancije koja pristaje gotovo svakom obliku lica.

Šta je zapravo bejbi bob frizura?

Za razliku od klasičnih bob varijanti koje dosežu do ramena, bejbi bob je kraći, najčešće do ušiju ili tik ispod, što stvara vizuelni efekat mladolikosti i lepršavosti.

Idealna je za žene koje vole:

- minimalističke, ali efektne frizure

- brzo stilizovanje bez previše truda

- nešto drugačije, a ipak sofisticiranoNajljepše izgleda uz blage talase ili prirodnu teksturu kose, pa je savršen izbor za sve koji žele ležeran izgled sa stilom.

Ko sve nosi bejbi bob?

Ema Stoun je jedna od glavnih zvijezda koja je popularizovala ovu frizuru, kada je zbog uloge skratila kosu i zatim je stilizovala u bejbi bob koji savršeno uokviruje njeno lice.

Nakon nje, i Pamela Anderson je iznenadila javnost novim izgledom – kraća kosa u bejbi bob i miks stilu, uz osvježenu boju, pokazala je koliko ova frizura može biti ženstvena, moderna i svestrana, prenosi Najžena.

Kome najbolje stoji bejbi bob?

Iako najbolje pristaje osobama s ovalnim, srcolikim ili sitnijim crtama lica, uz dobro šišanje i oblikovanje može se prilagoditi gotovo svakome.

Frizeri preporučuju ovu frizuru svima koji žele:

- da naglase crte lica

- osvježe izgled bez drastičnih promjena

- frizuru koja se lako održava.