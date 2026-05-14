Logo
Large banner

Frizura koja podmlađuje 10 godina: Jednostavna za stilizovanje

Autor:

ATV
14.05.2026 09:21

Komentari:

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Foto: Pexels/Lorena Villarreal

Nova verzija boba osvaja ulice jer je laka za održavanje i daje mladalački izgled, koji podmlađuje i za 10 godina.

Ova verzija legendarne bob frizure je bejbi bob, a već je osvojila modne influenserke i poznate žene širom svijeta. Kratka, šik i jednostavna za stilizovanje, ova frizura kombinuje retro estetiku sa modernim trendovima, pružajući dozu svježine i elegancije koja pristaje gotovo svakom obliku lica.

Петронијевић

Republika Srpska

Petronijević: Prvi put gotovo puna saglasnost Rusije, Kine i Amerike o BiH

Šta je zapravo bejbi bob frizura?

Za razliku od klasičnih bob varijanti koje dosežu do ramena, bejbi bob je kraći, najčešće do ušiju ili tik ispod, što stvara vizuelni efekat mladolikosti i lepršavosti.

Idealna je za žene koje vole:

- minimalističke, ali efektne frizure

- brzo stilizovanje bez previše truda

- nešto drugačije, a ipak sofisticiranoNajljepše izgleda uz blage talase ili prirodnu teksturu kose, pa je savršen izbor za sve koji žele ležeran izgled sa stilom.

Откључавање телефона

Region

Nova prevara u komšiluku: Ne otvarajte ovakve poruke

Ko sve nosi bejbi bob?

Ema Stoun je jedna od glavnih zvijezda koja je popularizovala ovu frizuru, kada je zbog uloge skratila kosu i zatim je stilizovala u bejbi bob koji savršeno uokviruje njeno lice.

Nakon nje, i Pamela Anderson je iznenadila javnost novim izgledom – kraća kosa u bejbi bob i miks stilu, uz osvježenu boju, pokazala je koliko ova frizura može biti ženstvena, moderna i svestrana, prenosi Najžena.

Kome najbolje stoji bejbi bob?

Iako najbolje pristaje osobama s ovalnim, srcolikim ili sitnijim crtama lica, uz dobro šišanje i oblikovanje može se prilagoditi gotovo svakome.

богородица-икона-05092025

Savjeti

Na ovim mjestima u kući ne bi trebalo da stoje ikone

Frizeri preporučuju ovu frizuru svima koji žele:

- da naglase crte lica

- osvježe izgled bez drastičnih promjena

- frizuru koja se lako održava.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Frizura

Savjeti frizura

šišanje

frizer

trend

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Анђелка Кузмић

Republika Srpska

Kuzmić: U sistem protivgradne zaštite uloženo više od 40 miliona KM

47 min

0
Пожар у Добоју: Изгорјело возило

Hronika

Požar u Doboju: Izgorjelo vozilo

50 min

0
Наша банка онлајн захтјев за кредит

Društvo

Onlajn zahtjev za kredit donosi jednostavniji i brži početak procedure

53 min

0
Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре

Svijet

Rubio: Nadamo se da će Moskva i Kijev uskoro nastaviti pregovore

1 h

0

Više iz rubrike

Дјевојка у наранџастој мајици и пуштеном смеђом косом стоји у шуми и држи се за грану.

Stil

Narandžasta je nova crna: Zašto moda 2026. obožava ovu boju

1 d

0
Жена сједи на столици, виде јој се само стопала, док обува црне ципеле са ниском потпетицом.

Stil

Od kancelarije do ulice: Niske potpetice osvajaju proljeće

2 sedm

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Stil

Trikovi šminkera za brzo prekrivanje podočnjaka

2 sedm

0
Мери Џејн ципеле. Жена у бијелој хаљини са мери џејн ципелама на ногама.

Stil

Meri Džejn cipele: Ključni modni trend za proljeće 2026. i kako ih nositi

3 sedm

0

  • Najnovije

09

49

Kapitalac težak 82 kilograma ulovljen kod Bara: Dušan se 18 minuta borio sa tunom

09

43

Pijan uletio na terasu kafića u Šipovu, ima povrijeđenih

09

36

Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

09

34

Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

09

31

Večeras drugo polufinale Evrovizije: Ovo su favoriti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner