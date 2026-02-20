Dodik: Kada sam pozvao na unutrašnji dijalog nisam mislio na luzere poput Crnatka

20.02.2026
21:42
Komentari:1
Kada sam pozvao na unutrašnji dijalog i dogovor o ključnim nacionalnim pitanjima, mislio sam na ozbiljne ljude, one koji imaju političku i svaku drugu težinu, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Nisam mislio na luzere poput Crnatka", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
