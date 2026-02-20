Logo
Large banner

Dodik: Kada sam pozvao na unutrašnji dijalog nisam mislio na luzere poput Crnatka

20.02.2026

21:42

Komentari:

1
Милорад Додик
Foto: ATV

Kada sam pozvao na unutrašnji dijalog i dogovor o ključnim nacionalnim pitanjima, mislio sam na ozbiljne ljude, one koji imaju političku i svaku drugu težinu, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Nisam mislio na luzere poput Crnatka", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.


Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Igor Crnadak

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Шок-откриће! Нестанак језера изазвао потресе?

Nauka i tehnologija

Šok-otkriće! Nestanak jezera izazvao potrese?

1 h

0
Велики корак ка Мјесецу: НАСА успјешно тестирала СЛС за мисију Артемис II

Nauka i tehnologija

Veliki korak ka Mjesecu: NASA uspješno testirala SLS za misiju Artemis II

1 h

0
Нема више "крађе савјета": Крај бесплатном разгледања у трговинама

Svijet

Nema više "krađe savjeta": Kraj besplatnom razgledanja u trgovinama

2 h

0
Мариа Захарова

Svijet

Zaharova: Rusiju nije moguće zastrašiti, ni ukloniti

2 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Mandić i Knežević su dobili ljudsku, moralnu i političku satisfakciju

2 h

0
НСРС

Republika Srpska

Rezolucija o osudi veličanja ustaške ideologije

4 h

1
Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Zaštita srpske imovine u FBiH od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, ministri pravde usaglasili zajednički institucionalni rad

7 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

8 h

20

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Tramp: Za Iran je bolje da pregovara o fer sporazumu

22

49

Nastavljen meč Partizana i Mege

22

43

Centralne vijesti, 20.02.2026.

22

39

Vuković za ATV: Političke partije iz Sarajeva ne shvataju dejtonsku BiH

22

29

Prazni se tribina sa navijačima Partizana, igrači se povukli u svlačionicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner