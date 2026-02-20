Logo
Zaharova: Rusiju nije moguće zastrašiti, ni ukloniti

Sputnik Srbija

20.02.2026

20:58

Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Rusija je dokazala da je nije moguće zastrašiti niti ukloniti samo zato što neko to želi, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Dokazali smo da nas nije moguće zastrašiti, a pogotovo da nas nije moguće ukloniti odakle god, samo zato što neko to želi ili nekome to odgovara“, kazala je Zaharova za ruske medije.

Podsjetimo, ruska ekonomija se suočila sa neviđenim zapadnim sankcijama od 2022. godine: od tada su zemlji uvedena brojna ograničenja – sada ih, prema proračunima, ima skoro 31.000. Evropska unija je, posebno, usvojila 19 paketa sankcija.

U Moskvi su više puta saopštavali da će se Rusija izboriti sa sankcijama i da Zapad samo nema hrabrosti da prizna neuspjeh ove politike.

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin ocijenio da je politika obuzdavanja Rusije dugoročna strategija Zapada i da su sankcije nanijele težak udarac cijeloj svjetskoj ekonomiji, sa prvenstvenim ciljem pogoršanja života miliona ljudi.

(sputnik srbija)

Marija Zaharova

Rusija

