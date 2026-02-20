Mađarska blokira realizaciju kredita za Kijev

Ambasador Mađarske u EU usprotivio se kreditu EU za pomoć Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra, objavio je "Fajnenšel tajms" pozivajući se na neimenovane izvore.

List piše da je Mađarska blokirala usaglašeni kredit za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra i da je ambasador Mađarske danas izrazio protivljenje zaduživanju bloka putem izdavanja obveznica, garantovanih budžetom Unije.

Da bi Evropska komisije mogla da koristi budžetske rezerve za kredit Ukrajini, "Fajnenšel tajms" je podsjetio da je potrebna jednoglasna odluka svih 27 članica bloka.

Politička odluka donijeta je na decembarskom samitu EU, a sada je u toku usaglašavanje paketa zakonodavnih rješenja za praktičnu realizaciju kredita.

Nakon toga potrebno je još da to sve potvrde Evropski parlament i Savjet EU.