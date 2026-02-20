Isplivale nove jezive slike bivšeg princa: Na njima je i dijete

Čudne nove fotografije Endrjua Mauntbaten Vindzora, na kojima je i dijete, izašle su na videlo u satima nakon njegovog šokantnog hapšenja u Velikoj Britaniji.

Bivši princ i brat kralja Čarlsa je juče uhapšen, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi.

Vlasti su pojasnile da ovo hapšenje nije povezano sa optužbama za seksualno neprimerno ponašanje. Istraga se navodno fokusira na majlove koje je slao milijarderu pedofilu Džefriju Epstinu u vrijeme dok je bio britanski trgovinski izaslanik početkom 2000‑ih.

Endrju je pušten iz pritvora kasnije iste večeri, dok policija nastavlja istragu.

Istog dana nakon što je Endru "vraćen kući", američki medij TMZ je objavio nove fotografije člana kraljevske porodice na kojima izgleda kao da se igra sa vrlo malim djetetom koristeći loptu oslikanu da podsjeća na žensku dojku!Slike, koje su navodno nastale 2011. godine na neodređenoj lokaciji, prikazuju tadašnjeg vojvodu od Jorka kako kleči preko puta malog dječaka i kotrljaju loptu jedan prema drugom po tepihu.

Na nekoliko fotografija dječak izgleda kao da se igra loptom sa motivom grudi dok se Endrju puzi u blizini. Druga fotografija prikazuje njih dvojicu kako sjede zajedno na kauču.Izvori tvrde da su fotografije snimljene unutar Endruove rezidencije u Vindzoru prije više od 15 godina, i takođe navode da Endrju tada nije bio sam sa djetetom.

Dodatne fotografije, koje je prošlog mjeseca objavilo Ministarstva pravde SAD, pokazuju ga kako se sagne nad mladom ženom na podu nepoznatog stana.

Hapšenje skrivano od kraljevske porodice

Prema navodima izvora navodno čak ni kralj nije bio obavješten o iznenadnom hapšenju Endrjua, prije nego što je ono izvedeno.

👶🤴🇬🇧 FLASH INFO – Des photos prises en 2011 montrent Andrew, agenouillé face à un jeune garçon, jouant avec lui.



Un détail interpelle : le ballon utilisé est peint de façon suggestive, imitant un sein avec un téton rose pâle. Sur d’autres clichés, on les voit côte à côte sur… pic.twitter.com/6MIygWyzNB — Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) February 20, 2026

Operacija, koja je uključivala čak 20 policijskih službenika na terenu, bila je kulminacija veoma dugog pravnog procesa koji je podrazumevao tihu koordinaciju među visokim policijskim zvaničnicima kako bi se osiguralo da nijedna informacija ne procuri i ne kompromituje hapšenje.

Navodno su viši službenici policije "Thames Valley" proveli nekoliko dana pripremajući potez nakon pregleda pritužbe za zloupotrebu položaja u javnoj službi i procjene raspoloživih dokaza.

Endrju se suočava sa brojnim optužbama u vezi sa njegovim vezama sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, dok su dokumenti koji su objavljeni kao deo nedavnog paketa dokumenata o Epstajnu koji je objavila američka vlada izgledali kao da pokazuju da je Endrju dijelio povjerljive vladine informacije sa pedofilom.

(b92)